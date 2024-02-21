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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Тюменцы просят Екатерину Мизулину оставить автограф на лбу

Тюменцы просят Екатерину Мизулину оставить автограф на лбу

21 февраля 2024, 10:28
Фото: телеграм-канал Екатерины Мизулиной
В Тюмени ждут предстоящего визита главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Напомним, что общественница приедет в город 23 февраля.

Горожане уже создали телеграм-канал, посвященный активистке.

«В каждом городе есть свой тренд: в Казани все просили подписать студенческий, а в Самаре — снимали видео с открытками. Интересно, что придумает Тюмень?» — спросили на канале.

В комментариях под постом дети и подростки придумывают места, на которых Мизулина могла бы оставить свой автограф.

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Так, тюменские школьники предложили главе «Лиги безопасного интернета» оставить свою подпись в договоре микрозайма, в паспорте и даже на лбу.

Напомним, что ранее Екатерина Мизулина заявляла, что планирует посетить экстремальное шоу «Лед». Мероприятие проводится в Тюмени ежегодно.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Паспорт#Лед#Екатерина Мизулина#Алина Петрова
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