Тюменцы просят Екатерину Мизулину оставить автограф на лбу

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Горожане уже создали телеграм-канал, посвященный активистке.
«В каждом городе есть свой тренд: в Казани все просили подписать студенческий, а в Самаре — снимали видео с открытками. Интересно, что придумает Тюмень?» — спросили на канале.
В комментариях под постом дети и подростки придумывают места, на которых Мизулина могла бы оставить свой автограф.
Так, тюменские школьники предложили главе «Лиги безопасного интернета» оставить свою подпись в договоре микрозайма, в паспорте и даже на лбу.
Напомним, что ранее Екатерина Мизулина заявляла, что планирует посетить экстремальное шоу «Лед». Мероприятие проводится в Тюмени ежегодно.