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Posted 21 февраля, 09:56

Published 21 февраля, 09:56

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

Тюменский семенной картофель закупила Сербия

Тюменский семенной картофель закупила Сербия

21 февраля 2024, 09:56
Фото: 1MI
Тюменская агрофирма «КРиММ» заключила экспортный контракт на поставку семенного картофеля в Сербию. Об этом рассказали в региональном департаменте агропромышленного комплекса.

Для осуществления поставок семенного и продовольственного картофеля в зарубежные страны, экспортеры проводят сертификацию партий «второго хлеба» только из обследованных мест хранения, после получения результатов мониторинга фитосанитарного состояния таких мест.

Для экспорта семенного и продовольственного картофеля необходимо провести все контрольные мероприятия, исключительно в регионе (месте) происхождения картофеля, в ходе которых будет установлено, что отправляемая продукция соответствует требованиям стран импортеров.

Выход на зарубежные рынки и увеличение экспорта продукции сельского хозяйства РФ реализуется тюменскими производителями на практике.

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