Тюменский семенной картофель закупила Сербия

Posted 21 февраля, 09:56
Published 21 февраля, 09:56
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Для осуществления поставок семенного и продовольственного картофеля в зарубежные страны, экспортеры проводят сертификацию партий «второго хлеба» только из обследованных мест хранения, после получения результатов мониторинга фитосанитарного состояния таких мест.
Для экспорта семенного и продовольственного картофеля необходимо провести все контрольные мероприятия, исключительно в регионе (месте) происхождения картофеля, в ходе которых будет установлено, что отправляемая продукция соответствует требованиям стран импортеров.
Выход на зарубежные рынки и увеличение экспорта продукции сельского хозяйства РФ реализуется тюменскими производителями на практике.