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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Тюменский депутат Госдумы раскритиковала идею платить студентам за свадьбы

Тюменский депутат Госдумы раскритиковала идею платить студентам за свадьбы

21 февраля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Депутат Госдумы от Тюменской области Ксения Горячева высказалась против идеи празднования студенческих свадеб за счет вузов.

Напомним, что инициатива об организации свадеб была высказана депутатом Госдумы Ольгой Коробовой.

Как сказала народная избранница, у студентов не хватает средств на организацию мероприятия, а такая инициатива позволит увеличить количество браков.

Ксении Горячевой не понравилась данное предложение. Она заявила, что работники университетов должны заниматься просвещением молодежи, а не думать о том, как организовать свадьбу. По мнению избранницы, создание семьи — личный выбор каждой пары. При этом, не все молодые люди хотят пышную церемонию, но поддержка молодых пар — это важно.

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Ранее депутат раскритиковала идею возвращения пионерских галстуков в школы. По ее мнению, «некоторые вещи должны оставаться воспоминаниями на фотографиях и в музеях».

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Студенты#Браки#Свадьбы#Вузы#Музеи#Фотографии#Алина Петрова
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