Тюменский депутат Госдумы раскритиковала идею платить студентам за свадьбы

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Напомним, что инициатива об организации свадеб была высказана депутатом Госдумы Ольгой Коробовой.
Как сказала народная избранница, у студентов не хватает средств на организацию мероприятия, а такая инициатива позволит увеличить количество браков.
Ксении Горячевой не понравилась данное предложение. Она заявила, что работники университетов должны заниматься просвещением молодежи, а не думать о том, как организовать свадьбу. По мнению избранницы, создание семьи — личный выбор каждой пары. При этом, не все молодые люди хотят пышную церемонию, но поддержка молодых пар — это важно.
Ранее депутат раскритиковала идею возвращения пионерских галстуков в школы. По ее мнению, «некоторые вещи должны оставаться воспоминаниями на фотографиях и в музеях».