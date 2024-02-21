Тюменский депутат Госдумы раскритиковала идею платить студентам за свадьбы

Ксении Горячевой не понравилась данное предложение. Она заявила, что работники университетов должны заниматься просвещением молодежи, а не думать о том, как организовать свадьбу. По мнению избранницы, создание семьи — личный выбор каждой пары. При этом, не все молодые люди хотят пышную церемонию, но поддержка молодых пар — это важно.