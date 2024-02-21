«Столкнутся с весенним обострением»: психолог рассказал, чем грозит потепление

Синоптики не прогнозируют резкого и явного потепления на территории Тюменской области в ближайшее время. Для жителей нашего региона — холода привычны практически в любое время года. Однако совсем скоро наступит календарная весна. А вместе с ней и… Обострение у психически больных людей. Об этом рассказал клинический психолог Олег Долгицкий. В разговоре с журналистом «Нашего города» специалист объяснил, почему люди с отклонениями начинают чувствовать себя нестабильно именно весной, и что делать здоровым людям, чтобы не стать подверженным негативному влиянию.