«Столкнутся с весенним обострением»: психолог рассказал, чем грозит потепление

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Синоптики не прогнозируют резкого и явного потепления на территории Тюменской области в ближайшее время. Для жителей нашего региона — холода привычны практически в любое время года. Однако совсем скоро наступит календарная весна. А вместе с ней и… Обострение у психически больных людей. Об этом рассказал клинический психолог Олег Долгицкий. В разговоре с журналистом «Нашего города» специалист объяснил, почему люди с отклонениями начинают чувствовать себя нестабильно именно весной, и что делать здоровым людям, чтобы не стать подверженным негативному влиянию.
Часть тюменцев уверена: весеннее обострение — это лишь давний стереотип. Однако это не так, отмечает Олег Долгицкий. В научном мире это явление называется «сезонное аффективное расстройство». Состояние это наступает из-за перестройки организма с зимнего на летнее время, смены биоритмов сезонов года, перепадов давления и температур.
«Осенью и весной происходит изменение продолжительности светового дня и погодных условий, что в свою очередь требует от человека адаптации к этим изменениям. Процесс адаптации сопровождается изменениями в психическом состоянии в худшую сторону. Для обычного человека эти изменения кратковременны и незаметны, а для людей, уже имеющих психические расстройства, данные изменения могут приводить к возникновению психических обострений», — подчеркнул эксперт.
Солнечный свет играет большую роль в нормальном функционировании нервной системы. Благодаря лучам солнца происходит синтез витамина D, участвующего в выработке серотонина и дофамина, которые также называют гормонами счастья, которые стимулируют психическую активность, улучшают настроение и борются со стрессом.
Как отмечают специалисты, весеннее обострение сильнее всего затрагивает тех, у кого есть расстройства, а также обладателей астенического сложения. Такие люди смену сезонов чувствуют особенно остро. Люди с устойчивой психикой, занимающиеся спортом, имеющие позитивный настрой, могут не почувствовать изменений. По словам клинического психолога, снизить риск негативного воздействия помогут несколько простых советов.
«Лучшее, что можно делать в этой ситуации — это больше отдыхать, снижать уровень эмоциональных нагрузок, заниматься спортом, следить за режимом питания и поддерживать здоровый образ жизни», — отметил эксперт.
Добавим, что первые признаки обострения проявляются в бессоннице, повышенной тревожности, мнительности и нестабильности психики.
Помимо необходимости придерживаться здорового образа жизни, специалисты рекомендуют весной включать в свой рацион такие продукты, как томаты, имбирь, грецкие орехи, свежую мяту и бананы.