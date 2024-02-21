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Специалисты «УСТЭК» проверяют системы теплоснабжения в тюменских домах

Специалисты «УСТЭК» проверяют системы теплоснабжения в тюменских домах

21 февраля 2024, 07:07
Фото: УСТЭК
АО «УСТЭК» следит за уровнем карбонатного индекса в системах теплоснабжения, чтобы обеспечить высокое качество коммунальной услуги.

Сотрудниками абонентской службы АО «УСТЭК» на постоянной основе проверяются системы теплоснабжения жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий. Среди этих систем важную роль играет водоводяной подогреватель (ВВП) — теплообменник, в котором происходит нагрев воды системы горячего водоснабжения в доме или в центральном тепловом пункте (ЦТП). В роли теплоносителя в нём выступает вода, поступающая от ТЭЦ.

Вода, нагретая в водоводяном подогревателе, проходит по внутренней полости трубы, а вода, которая подвергается нагреву, проходит по межтрубному пространству. Однако этот процесс может прерваться, если в водоводяном подогревателе обнаруживается дефект.

В феврале этого года проверка абонентской службы показала, что по ТЭЦ-1 повышен карбонатный индекс сетевой воды. Чтобы установить причину искажения качества сетевой воды тепловых систем, бригады эксплуатационных районов осуществили проверку водоводяных подогревателей на центральных тепловых пунктах и индивидуальных тепловых пунктах. В результате была обнаружена неплотность водоводяного подогревателя, так как трубки внутри теплообменника дали течь и произошел подмес воды (процесс смешивания горячей и холодной воды). Специалисты незамедлительно приступили к устранению неполадки.

Если вы обнаружили изменение качества воды или другие признаки снижения качества коммунальной услуги необходимо подать заявку в контакт-центр УСТЭК по телефону: +7 (3452) 38 62 00. По заявке абонентская служба согласует дату и время проверки и составит акт регистрации параметров. Всего с начала февраля специалистами обследовано 22 водоводяных подогревателя, выявлено и устранено 2 дефекта.

*Карбонатный индекс — это показатель, который используется для определения качества подпиточной и сетевой воды тепловых систем. В цифровом значении он представляет собой произведение общей щёлочности и кальциевой жёсткости воды. Карбонатных индекс выше нормативного значения свидетельствует о имеющем место накипеобразовании, которое способствует выходу из строя оборудования водогрейных котлов и сетевых нагревателей воды.

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