Специалисты «УСТЭК» проверяют системы теплоснабжения в тюменских домах

В феврале этого года проверка абонентской службы показала, что по ТЭЦ-1 повышен карбонатный индекс сетевой воды. Чтобы установить причину искажения качества сетевой воды тепловых систем, бригады эксплуатационных районов осуществили проверку водоводяных подогревателей на центральных тепловых пунктах и индивидуальных тепловых пунктах. В результате была обнаружена неплотность водоводяного подогревателя, так как трубки внутри теплообменника дали течь и произошел подмес воды (процесс смешивания горячей и холодной воды). Специалисты незамедлительно приступили к устранению неполадки.