Победители конкурса получат бюджетные места по программам ЭЗЦ от НИТУ МИСИС и РЭО

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Баллы, полученные за свои научно-исследовательские работы, участники конкурса смогут использовать при поступлении в вуз на программы магистратуры, пишет 56orb.ru.
«РЭО вошел в конкурсную комиссию конкурса проектных работ имени академика А. А. Бочвара. Мы оценим работы по таким направлениям, как „Инженерные решения для экономики замкнутого цикла“ и „Управление природоохранными инновациями“. Набравшим достаточно баллов РЭО вместе с НИТУ МИСИС предоставит бюджетные места в магистратуре по специальностям в сфере экономики замкнутого цикла. Это отличная возможность не только рассказать о своей научно-исследовательской работе, но и повысить свою квалификацию и внести лепту в развитие отрасли по обращению с отходами и формирование экономики замкнутого цикла в нашей стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Количество бюджетных мест в магистратуре по направлению «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» составит 15, а по направлению «Управление природоохранными инновациями» — 5. Победители будут вознаграждены 100 баллами.
НИТУ МИСИС является вузом, с которым РЭО тесно сотрудничает. «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» — первая магистерская программа в стране такого плана. Вторая программа — «Управление природоохранными инновациями» — стала лауреатом «Зеленой премии» РЭО в 2023 году. Конкурс стал логичным продолжением по развитию кадрового потенциала по этим двум направлениям, добавил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.
Участники могут подать заявки до 28 апреля 2024 года, предоставив конкурсные работы в различных форматах, таких как статьи, курсовые работы, проекты и научно-исследовательские работы. Итоги конкурса будут объявлены 3 июня 2024 года.