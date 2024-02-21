Победители конкурса получат бюджетные места по программам ЭЗЦ от НИТУ МИСИС и РЭО

«РЭО вошел в конкурсную комиссию конкурса проектных работ имени академика А. А. Бочвара. Мы оценим работы по таким направлениям, как „Инженерные решения для экономики замкнутого цикла“ и „Управление природоохранными инновациями“. Набравшим достаточно баллов РЭО вместе с НИТУ МИСИС предоставит бюджетные места в магистратуре по специальностям в сфере экономики замкнутого цикла. Это отличная возможность не только рассказать о своей научно-исследовательской работе, но и повысить свою квалификацию и внести лепту в развитие отрасли по обращению с отходами и формирование экономики замкнутого цикла в нашей стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.