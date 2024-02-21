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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Победители конкурса получат бюджетные места по программам ЭЗЦ от НИТУ МИСИС и РЭО

Победители конкурса получат бюджетные места по программам ЭЗЦ от НИТУ МИСИС и РЭО

21 февраля 2024, 13:07
Фото: 1MI
Эксперты Российского экологического оператора отберут лучшие проектные работы, посвященные экономике замкнутого цикла и природоохранному управлению в рамках конкурса, который проводится НИТУ МИСИС.

Баллы, полученные за свои научно-исследовательские работы, участники конкурса смогут использовать при поступлении в вуз на программы магистратуры, пишет 56orb.ru.

«РЭО вошел в конкурсную комиссию конкурса проектных работ имени академика А. А. Бочвара. Мы оценим работы по таким направлениям, как „Инженерные решения для экономики замкнутого цикла“ и „Управление природоохранными инновациями“. Набравшим достаточно баллов РЭО вместе с НИТУ МИСИС предоставит бюджетные места в магистратуре по специальностям в сфере экономики замкнутого цикла. Это отличная возможность не только рассказать о своей научно-исследовательской работе, но и повысить свою квалификацию и внести лепту в развитие отрасли по обращению с отходами и формирование экономики замкнутого цикла в нашей стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Количество бюджетных мест в магистратуре по направлению «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» составит 15, а по направлению «Управление природоохранными инновациями» — 5. Победители будут вознаграждены 100 баллами.

НИТУ МИСИС является вузом, с которым РЭО тесно сотрудничает. «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» — первая магистерская программа в стране такого плана. Вторая программа — «Управление природоохранными инновациями» — стала лауреатом «Зеленой премии» РЭО в 2023 году. Конкурс стал логичным продолжением по развитию кадрового потенциала по этим двум направлениям, добавил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Участники могут подать заявки до 28 апреля 2024 года, предоставив конкурсные работы в различных форматах, таких как статьи, курсовые работы, проекты и научно-исследовательские работы. Итоги конкурса будут объявлены 3 июня 2024 года.

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