Либерал-демократ Селюков выступил против награждения тюменских депутатов

Отметим, что коллег Селюкова хотели наградить почетным знаком «За вклад в развитие законодательства Югры», на что депутат потребовал объяснить, в чем именно выражаются заслуги данных лиц. Также он поинтересовался, почему другие граждане не могут получить такую награду.