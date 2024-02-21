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Либерал-демократ Селюков выступил против награждения тюменских депутатов

Либерал-демократ Селюков выступил против награждения тюменских депутатов

21 февраля 2024, 09:53
Фото: 1MI
Сторонника независимости ХМАО депутата от ЛДПР Михаила Селюкова разгневало предложение наградить депутатов Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова и Андрея Артюхова.

Отметим, что коллег Селюкова хотели наградить почетным знаком «За вклад в развитие законодательства Югры», на что депутат потребовал объяснить, в чем именно выражаются заслуги данных лиц. Также он поинтересовался, почему другие граждане не могут получить такую награду.

«Мало того, что они не проживают в округе 15 лет, видимо, мы идем по пути исключительных каких-то заслуг. Но хотелось бы уточнить, какие-то были инициативы, конкретные заслуги?» — высказался Селюков.
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Напомним, что ранее народный избранник претендовал на пост главы Сургута. Как отмечал депутат, он родился в Тюмени, но практически с момента рождения вместе с родителями он приехал в Сургут и потому считает себя сургутянином.

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