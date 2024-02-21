Компания группы «Интеррос» выпустила токен для турнира «Игры будущего»

Следует отметить, что «Интеррос» уже несколько раз помогал в проведении международных спортивных событий. В 2024 году компания отмечает юбилей курорта «Роза Хутор», а также 10 лет после проведения Олимпиады. Генеральный директор платформы «Атомайз» Алексей Илясов обратил внимание на близость идеи phygital-спорта философии компании. Он подчеркнул, что платформа также работает на стыке физического и виртуального миров.