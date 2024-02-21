Компания группы «Интеррос» выпустила токен для турнира «Игры будущего»

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Наградные NFT от «Атомайз» полностью согласуются с законодательством России. Выпуск токенов осуществляется в рамках правового поля Российской Федерации, без привлечения зарубежных криптовалютных площадок и бирж. Деятельность платформы «Атомайз» регулируется Банком России. Первый NFT будет вручен победителю международного phygital-турнира «Игры будущего» в категории «Мир танков» с гарантированным денежным призом 500 тысяч рублей. Также победитель получит права на использование объекта интеллектуальной собственности — маскота Игр будущего, жар-птицы МИRA, пишет tass.ru.
Церемония награждения пройдет в Казани 27 февраля при поддержке компании «Интеррос», генерального партнера Игр будущего. По словам генерального директора «Интерроса» Сергея Батехина, для компании особенно важно быть одним из пионеров на этом пути.
«Мы рассчитываем, что наша поддержка, а также деятельное участие в Играх компаний „Атомайз“ и „Рексофт“ позволит новому формату спортивных соревнований на стыке двух реальностей успешно состояться, открыв новую главу в истории мирового спорта», — прокомментировал Сергей Батехин.
Следует отметить, что «Интеррос» уже несколько раз помогал в проведении международных спортивных событий. В 2024 году компания отмечает юбилей курорта «Роза Хутор», а также 10 лет после проведения Олимпиады. Генеральный директор платформы «Атомайз» Алексей Илясов обратил внимание на близость идеи phygital-спорта философии компании. Он подчеркнул, что платформа также работает на стыке физического и виртуального миров.
Компания активно занимается и социально значимыми проектами. Так, в 2023 году был реализован проект «Цифровое искусство», который помог привлечь средства для реставрации музейного шедевра. Помимо платформы «Атомайз», в нем принимали участие «Интеррос» и Эрмитаж.
Илясов считает, что использование наградных NFT стало еще одним направлением применения токенизации. Эти цифровые активы способствуют поддержке спорта и спортсменов. С точки зрения закона наградные NFT представляют собой гибридные цифровые права, обладающие технологическими возможностями зарубежных NFT, но при этом подкрепленные понятным правовым статусом и находящиеся под контролем Центробанка. Таким образом удалось решить проблему серого правового статуса NFT, выпускаемых на платформах. Об этом заявила Алевтина Камелькова, основатель и управляющий партнер компании Findustrial Consulting Group, которая выступает партнером по структурированию выпуска.
В будущем платформа «Атомайз» планирует разрабатывать на основе гибридных цифровых прав новые инструменты для спортсменов, спортивных организаций и фанатов спорта.