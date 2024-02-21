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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

В Тюмени потеплеет до +1

Когда в Тюмень вернется тепло?

21 февраля 2024, 08:19
Фото: 1MI

В Тюмени потеплеет до +1

Морозная погода на юге Тюменской области продержится до 24 февраля. По прогнозам метеорологов, днем термометры будут показывать -8…-15, местами до -20. В темное время суток температура воздуха будет опускаться до -29…-34. В ближайшие два дня вероятны гололедно-изморозевые явления.

В Тюмени 30-градусных морозов не ожидается, но до -26 столбики термометров ночью опускаться будут. Потеплеет лишь в праздничный день 23 февраля — днем воздух прогреется до -8…-10, а ночью столбики термометров не опустятся ниже -20…-22.

24 февраля, в субботу, ожидается солнечная погода и -6….-14. В воскресенье, 25 февраля, термометры покажут -2…-11. В первый рабочий день последней февральской недели в областную столицу нагрянет настоящая весенняя погода — днем температура воздуха составит +1.

Согласно долгосрочным прогнозам метеорологов, околонулевая температура воздуха продержится в Тюмени до конца второй декады марта. Первый месяц весны будет богат на осадки в виде дождя со снегом, а среднесуточная температура воздуха составит +1….-4. При этом число солнечных дней в марте не превысит пяти суток.

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