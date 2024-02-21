Когда в Тюмень вернется тепло?

Согласно долгосрочным прогнозам метеорологов, околонулевая температура воздуха продержится в Тюмени до конца второй декады марта. Первый месяц весны будет богат на осадки в виде дождя со снегом, а среднесуточная температура воздуха составит +1….-4. При этом число солнечных дней в марте не превысит пяти суток.