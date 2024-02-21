Когда в Тюмень вернется тепло?

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В Тюмени 30-градусных морозов не ожидается, но до -26 столбики термометров ночью опускаться будут. Потеплеет лишь в праздничный день 23 февраля — днем воздух прогреется до -8…-10, а ночью столбики термометров не опустятся ниже -20…-22.
24 февраля, в субботу, ожидается солнечная погода и -6….-14. В воскресенье, 25 февраля, термометры покажут -2…-11. В первый рабочий день последней февральской недели в областную столицу нагрянет настоящая весенняя погода — днем температура воздуха составит +1.
Согласно долгосрочным прогнозам метеорологов, околонулевая температура воздуха продержится в Тюмени до конца второй декады марта. Первый месяц весны будет богат на осадки в виде дождя со снегом, а среднесуточная температура воздуха составит +1….-4. При этом число солнечных дней в марте не превысит пяти суток.