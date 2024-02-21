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Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

Топ-5 видов спецтехники популярной для аренды в Тюмени

Эксперты рассказали, какую спецтехнику чаще всего берут в аренду тюменцы

21 февраля 2024, 16:15
Фото: 1MI

Топ-5 видов спецтехники популярной для аренды в Тюмени

Эксперты Авито Спецтехника составили перечень востребованных типов спецтехники, сдаваемых в аренду в 2023 году в Тюменской области.

В экспертном анализе спроса, предложения и цен выявлено, что наибольшую востребованность на платформе показали подъемная, коммунальная, дорожно-строительная, погрузочная техника и грузовой транспорт.

Предложение по аренде спецтехники выросло в среднем на 6%, а спрос увеличился на 36%, при этом средняя ставка составила 2 000 рублей в час.

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Руководитель Авито Спецтехника, Андрей Ковалев, отметил, что аренда спецтехники представляет собой рациональную альтернативу приобретению в собственность, особенно в случаях решения конкретных задач, таких как обильный снегопад.

Ранее эксперты рассказали о самых востребованных моделях автомобилей в 2023 году. Как оказалось, ими стали модели от 2 000 000 до 5 000 000 рублей.

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#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Спецтехника#Грузовой транспорт#Снегопад#Аренда#Алина Петрова#Эксперты
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