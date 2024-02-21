Эксперты рассказали, какую спецтехнику чаще всего берут в аренду тюменцы

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
В экспертном анализе спроса, предложения и цен выявлено, что наибольшую востребованность на платформе показали подъемная, коммунальная, дорожно-строительная, погрузочная техника и грузовой транспорт.
Предложение по аренде спецтехники выросло в среднем на 6%, а спрос увеличился на 36%, при этом средняя ставка составила 2 000 рублей в час.
Руководитель Авито Спецтехника, Андрей Ковалев, отметил, что аренда спецтехники представляет собой рациональную альтернативу приобретению в собственность, особенно в случаях решения конкретных задач, таких как обильный снегопад.
Ранее эксперты рассказали о самых востребованных моделях автомобилей в 2023 году. Как оказалось, ими стали модели от 2 000 000 до 5 000 000 рублей.