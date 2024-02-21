«Для защиты от затопления»: в Тюмени построят водозаградительную дамбу на Туре

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:51
Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города. В документе указано, что построят гидротехнический объект к 2033 году. Кроме того, в срок с 2026 по 2030 годы будет возведен еще один мост через реку Тура с путепроводом через улицы Щербакова, 2-я Луговая — до улицы Коммунистической.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени намерены сдать в 20-летнюю аренду участок реки площадью 1300 квадратных метров в районе набережной и Масловского взвоза. Начальная цена лота составляет немногим более 18 тысяч рублей. Заявки, а участие в аукционе будут принимать до 19 марта 2024 года.