«Для защиты от затопления»: в Тюмени построят водозаградительную дамбу на Туре

Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города. В документе указано, что построят гидротехнический объект к 2033 году. Кроме того, в срок с 2026 по 2030 годы будет возведен еще один мост через реку Тура с путепроводом через улицы Щербакова, 2-я Луговая — до улицы Коммунистической.