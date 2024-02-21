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В Тюмени к 2033 году построят дамбу в микрорайоне ДОК

«Для защиты от затопления»: в Тюмени построят водозаградительную дамбу на Туре

21 февраля 2024, 08:48
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени к 2033 году построят дамбу в микрорайоне ДОК

Ее возведут в микрорайоне ДОК — гидротехническое сооружение для защиты от затопления и подтопления «Водозаградительная дамба» появится в границе улиц Виктора Тимофеева — Курчатова — Иркутская.
Сюжет
Тура

Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города. В документе указано, что построят гидротехнический объект к 2033 году. Кроме того, в срок с 2026 по 2030 годы будет возведен еще один мост через реку Тура с путепроводом через улицы Щербакова, 2-я Луговая — до улицы Коммунистической.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени намерены сдать в 20-летнюю аренду участок реки площадью 1300 квадратных метров в районе набережной и Масловского взвоза. Начальная цена лота составляет немногим более 18 тысяч рублей. Заявки, а участие в аукционе будут принимать до 19 марта 2024 года.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Тура#Река Тура#Затопление
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