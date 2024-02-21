«Даже мысли не возникало оставить дочь»: история тюменки, похоронившей ребенка

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Екатерина забеременела двойней, когда ей было 25 лет — в 2015 году. Вместе с супругом они ждали появления на свет мальчика и девочку. Однако на 26-й неделе беременности у Екатерины начались проблемы со здоровьем.
Девушка попала в больницу в Тобольске. Тюменка вспоминает, что тонометр показал устрашающие цифры 220/160, когда медсестра ей измеряла давление. Девушку экстренно положили в реанимацию, подключили к капельницам.
«Врач тогда сообщил мне, что ситуация критична — необходимо проводить операцию. Мальчик в животе лежит на девочке поперек. А у девочки почти оторвалась пуповина. Есть угроза жизни. После этих слов у меня в голове было много вопросов: „За что? Почему это происходит со мной? И что будет с детьми?“», — рассказывает Екатерина 72.RU.
По ее словам, от операции она отказалась, потому что в Тобольске не было аппаратов, чтобы подключить детей — они бы просто умерли. Екатерина просила направить ее в Тюмень, где имеется необходимое оборудование для малышей, рожденных раньше срока.
В областной центр девушку направили спустя сутки — до Тюмени ее везли на реанимобиле с сиренами.
«Меня привезли в Тюмень, выгрузили на каталке в коридоре какой-то больницы. Я лежала в полной тишине и тихонько плакала. Кто-то подошел ко мне, взял за руку и сказала: „Не бойся, моя милая, всё будет хорошо“. После этих слов я разрыдалась на всё отделение. Это была бабушка. Она погладила меня по голове и прошептала: „Тише, тише. Поезжай с богом“. Меня сразу привезли в операционную. Прокесарили. Детей унесли. Ничего не сказали», — вспоминает тюменка.
Екатерина провела три дня в реанимации, не приходя в сознание. На четвертые сутки она очнулась от того, что ей в лицо кто-то брызгал водой.
«Я открыла глаза и вижу такую картину: двое врачей держат моего мужа, в руках у него банка с какой-то водой. Он с этой банки пытается меня облить и орет на всё отделение: „Катька, вставай, ты че удумала? Вставай, я тебе говорю“. И тут меня как вернуло в сознание. Я сама себя начала доставать с того света. Семь дней я пролежала в реанимации, заново училась ходить. Потом меня перевели в палату», — рассказывает девушка.
Позже муж ей сообщил, что сын умер на второй день после родов — мальчик родился с весом 960 граммов. Девочка и вовсе родилась крохотной — чуть более 500 граммов. Но она осталась жива, хотя врачи предупредили о серьезном заболевании малышки и возможном синдроме внезапной смерти.
«Влада (так называли дочь) лежала в отделении патологии новорожденных. Она лежала под колбой, и трубочка, через которую поступал кислород, была около носа. Мне предложили сразу от нее отказаться. Сказали, что на попечении государства ей будет лучше. Но у меня даже мысли не возникало ее оставить», — вспоминает Екатерина.
По словам тюменки, дочери нужно было дышать ежедневно «Пульмикортом» — денег в семье не хватало. Немного выручал семейный бизнес — придорожная кухня Но беда не приходит одна — произошел пожар, который все уничтожил.
«Мы потеряли всё: две грузовых машины, четыре электростанции и весь товар. У нас остались машина, квартира и недостроенный дом. Работы уже не было. переехали в недостроенный дом, старшую дочь Василису отправили к бабушке жить. Я достала свои запылившиеся ножницы, села на велосипед и ездила по квартирам, подстригала людей. Денег не было от слова совсем. Один рыбак местный принес нам мешок ершей. Они были с икрой и мы их ели половину лета», — рассказывает тюменка.
Позже супруги заняли деньги у знакомых, заказали диваны через интернет и открыли мебельный магазин — прямо в своем доме. Так как в поселке, где они проживали, мебельного магазина не было — бизнес пошел в гору. Уже через три месяца супруги заказывали диваны фурами.
Жизнь начала налаживаться, но когда Владе исполнилось 2 года у нее произошел первый приступ эпилепсии. После они происходили один раз в три месяца. Кроме того, врачи обнаружили у малышки подвывихи тазобедренных суставов и сказали, что нужна срочная операция.
Екатерина нашла клинику, где ребенку провели операции. Череда операций, бесконечный плач Влады, работа, домашние хлопоты внесли разлад в отношения между супругами — пара была на грани развода. К счастью, с мужем Екатерина помирилась. А позже вместе с ним открыли пивное заведение.
В 2020 году девушке поставили диагноз «хронический гломерулонефрит» (заболевание почек) и сразу дали вторую группу инвалидности. По ее словам, работу почек не восстановить уже — в перспективе ждет диализ. Но есть и хорошие новости — несколько дней назад Владе сняли статус паллиативного ребенка. А это значит, что вполне вероятно, что когда-нибудь Влада сможет ходить. Пока же семью ждут многочисленные реабилитации.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени мамочки специально заражают своих детей ветрянкой и проводят так называемые «ветряночные вечеринки» — куда приходят и больные, и здоровые дети. Правда, врачи такие действия родителей не одобряют и отмечают риск развития тяжелых осложнений инфекции.