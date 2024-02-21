«Даже мысли не возникало оставить дочь»: история тюменки, похоронившей ребенка

В 2020 году девушке поставили диагноз «хронический гломерулонефрит» (заболевание почек) и сразу дали вторую группу инвалидности. По ее словам, работу почек не восстановить уже — в перспективе ждет диализ. Но есть и хорошие новости — несколько дней назад Владе сняли статус паллиативного ребенка. А это значит, что вполне вероятно, что когда-нибудь Влада сможет ходить. Пока же семью ждут многочисленные реабилитации.