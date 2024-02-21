Борисов: Привлечь бизнес в космическую сферу может изменение законодательства

Также глава «Роскосмоса» акцентировал внимание на том, что в РФ пока нет частных компаний уровня «Спейс Икс», поэтому пока рассматривается сотрудничество с бизнесом на уровне спутникостроения. Все запуски по-прежнему будет осуществлять «Роскосмос».