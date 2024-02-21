Борисов: Привлечь бизнес в космическую сферу может изменение законодательства

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Борисов напомнил, что по закону от 1993 года все «космические услуги» оказываются в России бесплатно. Нужно изменить это, чтобы бизнесу было выгодно вкладываться в космические разработки.
При этом важно создать равные условия для всех, чтобы не получилось так: одни — за деньги, а другие — по льготам.
Также глава «Роскосмоса» акцентировал внимание на том, что в РФ пока нет частных компаний уровня «Спейс Икс», поэтому пока рассматривается сотрудничество с бизнесом на уровне спутникостроения. Все запуски по-прежнему будет осуществлять «Роскосмос».
Также Юрий Борисов поднял другие интересные темы:
— сколько в России разрабатывается многоразовых ракет;
— почему в России пока невозможно появление компании, аналогичной SpaceX;
— сколько платят работникам космической отрасли;
— каких технологий не хватает российской космической индустрии;
— что осталось от сотрудничества с Западом и как мы работаем с Китаем.
Больше информации в статье prokosmos.ru.