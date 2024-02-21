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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Борисов: Привлечь бизнес в космическую сферу может изменение законодательства

Борисов: Привлечь бизнес в космическую сферу может изменение законодательства

21 февраля 2024, 13:34
Фото: Pro Космос
Руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что 70% многоспутниковых групп в мире принадлежат частному бизнесу и это помогает развивать космическую сферу. У нас для привлечения бизнеса требуются изменения законодательства.

Борисов напомнил, что по закону от 1993 года все «космические услуги» оказываются в России бесплатно. Нужно изменить это, чтобы бизнесу было выгодно вкладываться в космические разработки.

При этом важно создать равные условия для всех, чтобы не получилось так: одни — за деньги, а другие — по льготам.

Также глава «Роскосмоса» акцентировал внимание на том, что в РФ пока нет частных компаний уровня «Спейс Икс», поэтому пока рассматривается сотрудничество с бизнесом на уровне спутникостроения. Все запуски по-прежнему будет осуществлять «Роскосмос».

Также Юрий Борисов поднял другие интересные темы:

— сколько в России разрабатывается многоразовых ракет;

— почему в России пока невозможно появление компании, аналогичной SpaceX;

— сколько платят работникам космической отрасли;

— каких технологий не хватает российской космической индустрии;

— что осталось от сотрудничества с Западом и как мы работаем с Китаем.

Больше информации в статье prokosmos.ru.

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