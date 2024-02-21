АСИ и Корпорация МСП организовали конкурс для молодых и начинающих предпринимателей

Как отметил основатель ресторанного холдинга Pinskiy&Co, владелец сетей Stars Coffee и Domиno pizza и член конкурсной комиссии «Создай НАШЕ» Антон Пинский, на сегодняшний день в сфере общепита в основном трудится молодежь. Именно молодое поколение задает векторы развития в этой отрасли. Так, 80 процентов сотрудников ресторанов — это молодые люди. Многие проходят путь от официантов до рестораторов и бизнесменов. В этой сфере — победа за инноваторами, заключил Антон Пинский.