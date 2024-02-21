АСИ и Корпорация МСП организовали конкурс для молодых и начинающих предпринимателей

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Возраст конкурсантов — от 14 до 28 лет. Заявки можно подавать до 10 марта через цифровую платформу МСП.РФ, пишет kp.ru.
Победители проекта «Создай НАШЕ» примут участие в специальной акселерационной программе КМСП. Помимо этого, им вручат грант фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» в размере 1 миллиона рублей. Это средства для реализации бизнес-идеи или развития предприятия.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что на сегодняшний день в России зарегистрировано в качестве ИП более 1 миллиона граждан в возрасте до 35 лет. Это четвертая часть от общего количества индивидуальных предпринимателей. Среди самозанятых средний возраст составляет 35 лет.
«Подрастает поколение, которое смелее, не так боится, как люди более старшего возраста, совершать ошибки и пробовать себя в открытии своего дело. Ведь любой бизнес всегда сопряжен с риском», — отметил Исаевич и подчеркнул важность поддержки тех, кто хочет попробовать открыть свой бизнес.
Директор центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно назвал конкурс «Создай НАШЕ» продолжением комплексной работы агентства по поддержке молодых предпринимателей. В частности, работа в этом направлении активно ведется в рамках платформы «Конструкториум». Организаторы конкурса «Создай НАШЕ» придерживаются принципов открытости и доступности. Поскольку проект реализуется онлайн, то принять в нем участие может молодежь со всей России.
Программа конкурса включает в себя два трека — «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до 2 лет». На первом этапе участники должны изучить основы предпринимательской деятельности, а на следующем — разработать бизнес-проект по созданию или расширению своего дела. По итогам рассмотрения проектов экспертная комиссия определит тридцать лучших участников.
Как отметил основатель ресторанного холдинга Pinskiy&Co, владелец сетей Stars Coffee и Domиno pizza и член конкурсной комиссии «Создай НАШЕ» Антон Пинский, на сегодняшний день в сфере общепита в основном трудится молодежь. Именно молодое поколение задает векторы развития в этой отрасли. Так, 80 процентов сотрудников ресторанов — это молодые люди. Многие проходят путь от официантов до рестораторов и бизнесменов. В этой сфере — победа за инноваторами, заключил Антон Пинский.