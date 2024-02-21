Американская компания попыталась лишить тюменцев лекарства от рака

Кроме того, компания требовала запретить «Медицинским средствам защиты» продавать лекарство в России и арестовать оставшиеся единицы препарата. Причиной судебных разбирательств стал тот факт, что «Акситиниб» — аналог, а патент на оригинал — препарат «Инлита», принадлежит американской компании, которая понесла убытки из-за продажи аналогов.