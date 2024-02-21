Американская компания попыталась лишить тюменцев лекарства от рака

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:04
Судебное дело рассматривал Арбитражный суд Тюменской области. В нем говорится, что компания Agouron Pharmaceuticals потребовала приостановить исполнение контракта на поставку препарата «Акситиниб», заключенного между региональным департаментом здравоохранения и ООО «Медицинские средства защиты».
Кроме того, компания требовала запретить «Медицинским средствам защиты» продавать лекарство в России и арестовать оставшиеся единицы препарата. Причиной судебных разбирательств стал тот факт, что «Акситиниб» — аналог, а патент на оригинал — препарат «Инлита», принадлежит американской компании, которая понесла убытки из-за продажи аналогов.
Суд не встал на сторону американской компании, посчитав, что она не смогла привести достаточных доводов.
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