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Published Сегодня, 05:02

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Updated Сегодня, 05:04

Американская компания попыталась оставить тюменцев без лекарства от рака

Американская компания попыталась лишить тюменцев лекарства от рака

21 февраля 2024, 05:02
Фото: 1MI

Американская компания попыталась оставить тюменцев без лекарства от рака

Компания Agouron Pharmaceuticals — «дочка» американского концерна Pfizer, обратилась в суд, чтобы остановить закупку препарата для лечения рака почек. Эти лекарства для тюменцев закупает департамент здравоохранения региона.

Судебное дело рассматривал Арбитражный суд Тюменской области. В нем говорится, что компания Agouron Pharmaceuticals потребовала приостановить исполнение контракта на поставку препарата «Акситиниб», заключенного между региональным департаментом здравоохранения и ООО «Медицинские средства защиты».

Кроме того, компания требовала запретить «Медицинским средствам защиты» продавать лекарство в России и арестовать оставшиеся единицы препарата. Причиной судебных разбирательств стал тот факт, что «Акситиниб» — аналог, а патент на оригинал — препарат «Инлита», принадлежит американской компании, которая понесла убытки из-за продажи аналогов.

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Суд не встал на сторону американской компании, посчитав, что она не смогла привести достаточных доводов.

Ранее «Наш город» сообщал, что участница шоу «Холостяк» Адель Вейгель поддержала больного мальчика из Тюмени. Диагноз Святослава Тропынина — миодистрофия Дюшена.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Лекарства#Рак#Онкология#Любовь Селезнева
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