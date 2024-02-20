В Тюменской области расчистят реку, чтобы избежать наводнения

В Ишиме уже стартовал подворовый обход людей, проживающих в зоне возможного подтопления. Напомним, что в 2017 году из-за паводка в Тюменской области был объявлен режим ЧС. Около тысячи человек были эвакуированы, а сотни домов — затоплены.