В Тюменской области расчистят реку, чтобы избежать наводнения

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
В Ишиме планируют расчистить русло и береговую линию реки Мергенька, чтобы избежать затопления домов во время паводка. Соответствующий тендер был опубликован на портале Госзакупок.
Помимо расчистки русла, подрядчику предстоит срезать кустарники на берегах. Власти рассчитывают, что за счет расчистки русла реки будет увеличена пропускная способность и снизится уровень паводковых вод. Работы подрядчик будет обязан выполнить до конца апреля. Из городского бюджета ему выделят 5.1 миллиона рублей.
В Ишиме уже стартовал подворовый обход людей, проживающих в зоне возможного подтопления. Напомним, что в 2017 году из-за паводка в Тюменской области был объявлен режим ЧС. Около тысячи человек были эвакуированы, а сотни домов — затоплены.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени люди жалуются на бродячих собак. Из-за бездомных животных родители боятся выпускать своих детей на улицу.