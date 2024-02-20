nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 10:06

Published 20 февраля, 10:06

Modified Сегодня, 01:39

Updated Сегодня, 01:39

В Тюменской области продолжат модернизировать автопарк противопожарной службы

В Тюменской области продолжат модернизировать автопарк противопожарной службы

20 февраля 2024, 10:06
Фото: 1MI
По программе модернизации в Тюменской области продолжат обновлять автопарк противопожарной службы региона. Об этом заявил заместитель главы региона Владимир Чейметов во время рабочей поездки в Беларусь.
Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм

Как передает Информцентр правительства региона, в настоящее время в Республике Беларусь с бизнес-миссией находится делегация Тюменской области. В команде региона — представители органов власти, бизнеса, промышленности, науки, образования и культуры. Цель их поездки — развитие сотрудничества с действующими и новыми белорусскими партнерами.

Накануне тюменцы во главе с вице-губернатора Владимиром Чейметовым побывали на флагманском предприятии Республики Беларусь «ПОЖСНАБ», где они познакомилась с этапами производства пожарной и специализированной техники.

«На территории региона ритмично увеличивается штат областной противопожарной службы. На протяжении уже нескольких лет идет обновление парка пожарных машин. Программой модернизации предусмотрено приобретение соответствующих автомобилей и оборудования. На предприятии „ПОЖСНАБ“ есть уникальная возможность пообщаться со специалистами, которые имеют колоссальный опыт разного рода конструктивных решений, и постараться подобрать наиболее подходящий вариант для защиты населения от пожаров», — пояснил вице-губернатора.

Представители департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области и Противопожарной службы региона ознакомились с опытом белорусских коллег в части обеспечения пожарной безопасности населения.

«Сифилис даже у детей!»: венеролог рассказал жуткие факты о ЗППП в Тюмени
1 марта, 07:45
Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки
1 марта, 09:05
«Испытание для сосудов»: график магнитных бурь на март 2024
1 марта, 05:55
«Всегда готов!»: узнайте, смогли бы вы стать пионером в СССР
1 марта, 09:05
Депутат из Тюмени рассказала, что нельзя дарить женщинам на 8 марта
1 марта, 04:18
«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услуги
1 марта, 07:45