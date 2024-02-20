В Тюменской области продолжат модернизировать автопарк противопожарной службы

«На территории региона ритмично увеличивается штат областной противопожарной службы. На протяжении уже нескольких лет идет обновление парка пожарных машин. Программой модернизации предусмотрено приобретение соответствующих автомобилей и оборудования. На предприятии „ПОЖСНАБ“ есть уникальная возможность пообщаться со специалистами, которые имеют колоссальный опыт разного рода конструктивных решений, и постараться подобрать наиболее подходящий вариант для защиты населения от пожаров», — пояснил вице-губернатора.



Представители департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области и Противопожарной службы региона ознакомились с опытом белорусских коллег в части обеспечения пожарной безопасности населения.