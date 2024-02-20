В Тюменской области продолжат модернизировать автопарк противопожарной службы

Posted 20 февраля, 10:06
Published 20 февраля, 10:06
Modified Сегодня, 01:39
Updated Сегодня, 01:39
Как передает Информцентр правительства региона, в настоящее время в Республике Беларусь с бизнес-миссией находится делегация Тюменской области. В команде региона — представители органов власти, бизнеса, промышленности, науки, образования и культуры. Цель их поездки — развитие сотрудничества с действующими и новыми белорусскими партнерами.
Накануне тюменцы во главе с вице-губернатора Владимиром Чейметовым побывали на флагманском предприятии Республики Беларусь «ПОЖСНАБ», где они познакомилась с этапами производства пожарной и специализированной техники.
«На территории региона ритмично увеличивается штат областной противопожарной службы. На протяжении уже нескольких лет идет обновление парка пожарных машин. Программой модернизации предусмотрено приобретение соответствующих автомобилей и оборудования. На предприятии „ПОЖСНАБ“ есть уникальная возможность пообщаться со специалистами, которые имеют колоссальный опыт разного рода конструктивных решений, и постараться подобрать наиболее подходящий вариант для защиты населения от пожаров», — пояснил вице-губернатора.
Представители департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области и Противопожарной службы региона ознакомились с опытом белорусских коллег в части обеспечения пожарной безопасности населения.