В Тюмени пройдет единый день консультаций для НКО

На следующей неделе, 27 февраля, в Тюмени пройдет день консультаций для НКО. Мероприятие поможет руководителям и представителям некоммерческих организаций лучше подготовиться к участию в грантовых конкурсах, сообщает Информцентр правительства региона.

Индивидуальные консультации проведут специалисты различных ведомств — управления Федеральной налоговой службы России, управления Министерства юстиции России, отделения Социального фонда России.



По вопросам подготовки заявок на грантовые конкурсы групповые консультации проведут представители:

— департамента экономики и стратегического развития администрации города Тюмени (муниципальные гранты); — департамента социального развития Тюменской области (гранты губернатора Тюменской области); — сектора по взаимодействию с СОНКО, экспертов конкурса «Гранты первых».



Консультации пройдут в региональном центре «Семья» Тюмени (ул. Геологоразведчиков, 14а) с 13:00 до 16:00 часов.

Регистрация — здесь. Отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО частр выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.