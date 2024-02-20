В Тюмени пройдет единый день консультаций для НКО

Posted 20 февраля, 09:56
Published 20 февраля, 09:56
Modified Сегодня, 01:46
Updated Сегодня, 01:46
Индивидуальные консультации проведут специалисты различных ведомств — управления Федеральной налоговой службы России, управления Министерства юстиции России, отделения Социального фонда России.
По вопросам подготовки заявок на грантовые конкурсы групповые консультации проведут представители:
— департамента экономики и стратегического развития администрации города Тюмени (муниципальные гранты);
— департамента социального развития Тюменской области (гранты губернатора Тюменской области);
— сектора по взаимодействию с СОНКО, экспертов конкурса «Гранты первых».
Консультации пройдут в региональном центре «Семья» Тюмени (ул. Геологоразведчиков, 14а) с 13:00 до 16:00 часов.
Регистрация — здесь.
Отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО частр выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.