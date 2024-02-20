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Posted 20 февраля, 09:56

Published 20 февраля, 09:56

Modified Сегодня, 01:46

Updated Сегодня, 01:46

В Тюмени пройдет единый день консультаций для НКО

В Тюмени пройдет единый день консультаций для НКО

20 февраля 2024, 09:56
Фото: Изображение Midjourney
На следующей неделе, 27 февраля, в Тюмени пройдет день консультаций для НКО. Мероприятие поможет руководителям и представителям некоммерческих организаций лучше подготовиться к участию в грантовых конкурсах, сообщает Информцентр правительства региона.

Индивидуальные консультации проведут специалисты различных ведомств — управления Федеральной налоговой службы России, управления Министерства юстиции России, отделения Социального фонда России.

По вопросам подготовки заявок на грантовые конкурсы групповые консультации проведут представители:
— департамента экономики и стратегического развития администрации города Тюмени (муниципальные гранты);

— департамента социального развития Тюменской области (гранты губернатора Тюменской области);

— сектора по взаимодействию с СОНКО, экспертов конкурса «Гранты первых».

Консультации пройдут в региональном центре «Семья» Тюмени (ул. Геологоразведчиков, 14а) с 13:00 до 16:00 часов.
Регистрация — здесь.

Отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО частр выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.

#Ирина Швецова
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