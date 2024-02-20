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Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

В Тюмени 23 февраля изменится расписание общественного транспорта

В Тюмени 23 февраля изменится расписание общественного транспорта

20 февраля 2024, 15:25
Фото: 1MI
В связи с праздником 23 февраля в Тюмени изменится расписание работы общественного транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.

Автобусы будут следовать по графику воскресных дней. Данное изменение будет действовать и 8 марта.

Уточнить расписание движения общественного транспорта горожане смогут через бесплатную справочную службу по номеру 8-800-250-0722 или на официальном сайте МКУ «Тюменьгортранс».

Ранее «Наш город» сообщал, что 23 февраля в Тюмени пройдет традиционный автофестиваль «Лед». Лучшие водители полиции, МЧС, Росгвардии, ФСБ продемонстрируют свое мастерство и талант.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Водители#Автобусы#Новости тюмени#Расписание#Лед#23 февраля#Алина Петрова
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