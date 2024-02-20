В Тюмени 23 февраля изменится расписание общественного транспорта

Автобусы будут следовать по графику воскресных дней. Данное изменение будет действовать и 8 марта.



Уточнить расписание движения общественного транспорта горожане смогут через бесплатную справочную службу по номеру 8-800-250-0722 или на официальном сайте МКУ «Тюменьгортранс».