В Тюмени 23 февраля изменится расписание общественного транспорта

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Автобусы будут следовать по графику воскресных дней. Данное изменение будет действовать и 8 марта.
Уточнить расписание движения общественного транспорта горожане смогут через бесплатную справочную службу по номеру 8-800-250-0722 или на официальном сайте МКУ «Тюменьгортранс».
Ранее «Наш город» сообщал, что 23 февраля в Тюмени пройдет традиционный автофестиваль «Лед». Лучшие водители полиции, МЧС, Росгвардии, ФСБ продемонстрируют свое мастерство и талант.