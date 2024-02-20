nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 16:03

Published 20 февраля, 16:03

Modified Сегодня, 01:57

Updated Сегодня, 01:57

В правительстве Тюменской области обсудили готовность региона к ЧС и лесным пожарам

В правительстве Тюменской области обсудили готовность региона к ЧС и лесным пожарам

20 февраля 2024, 16:03
Фото: nashgorod.ru
Губернатор Тюменской области Александр Моор провел очередное заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В рабочей встрече также принял участие заместитель генпрокурора Сергей Зайцев.
Фото: Информцентр правительства ТО
«Не будет лишним еще раз оценить уроки, которые мы с вами получили в сложной обстановке 2023 года. Времени до нового пожароопасного сезона осталось совсем немного. Мы продолжаем наращивать численность и техническую оснащенность наших пожарных и лесопожарных формирований. Существенно обновило свою технику за прошедший год и главное управление МЧС России по Тюменской области», — отметил губернатор.

Муниципалитетам региона выделяется целевое финансирование на устройство пожарных водоемов в населенных пунктах. Эти работы должны быть завершены качественно и в срок, акцентировал Александр Моор.

«Сифилис даже у детей!»: венеролог рассказал жуткие факты о ЗППП в Тюмени
1 марта, 07:45
Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки
1 марта, 09:05
«Испытание для сосудов»: график магнитных бурь на март 2024
1 марта, 05:55
«Всегда готов!»: узнайте, смогли бы вы стать пионером в СССР
1 марта, 09:05
Депутат из Тюмени рассказала, что нельзя дарить женщинам на 8 марта
1 марта, 04:18
«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услуги
1 марта, 07:45