В правительстве Тюменской области обсудили готовность региона к ЧС и лесным пожарам

Posted 20 февраля, 16:03
Published 20 февраля, 16:03
Modified Сегодня, 01:57
Updated Сегодня, 01:57
«Не будет лишним еще раз оценить уроки, которые мы с вами получили в сложной обстановке 2023 года. Времени до нового пожароопасного сезона осталось совсем немного. Мы продолжаем наращивать численность и техническую оснащенность наших пожарных и лесопожарных формирований. Существенно обновило свою технику за прошедший год и главное управление МЧС России по Тюменской области», — отметил губернатор.
Муниципалитетам региона выделяется целевое финансирование на устройство пожарных водоемов в населенных пунктах. Эти работы должны быть завершены качественно и в срок, акцентировал Александр Моор.