Социальное партнерство защищает права тюменских работников

Posted 20 февраля, 09:59
Published 20 февраля, 09:59
Modified Сегодня, 20:53
Updated Сегодня, 20:53
В настоящее время в регионе действует более 1000 коллективных договоров. По итогам 2023 года наблюдается увеличение охвата работников коллективно-договорным процессом в организациях коммунальных, социальных и персональных услуг, сферы образования и обрабатывающих производствах.
Значительное внимание уделяется также формированию представительных органов работодателей и профсоюзов на муниципальном уровне. Все муниципальные районы и городские округа имеют свои трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Эти структуры позволяют выработать дополнительные меры по улучшению социально-трудовой сферы конкретных территорий с учётом их особенностей.
В 2023 году впервые в Тюменской области было заключено территориальное отраслевое соглашение в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом г. Тюмени на 2023–2026 годы. Это позволит повысить уровень социальных гарантий для работников отрасли и обеспечить более стабильную и благоприятную среду для их деятельности.
Активная работа в сфере социального партнерства и коллективно-договорного процесса позволила:
повысить уровень социальных гарантий для работников;
улучшить условия труда и охрану труда;
повысить эффективность разрешения трудовых споров;
создать более стабильную и благоприятную среду для развития экономики и социальной сферы региона.
Впервые в Региональное трехстороннее соглашение был включен перечень индикаторов, характеризующих динамику изменения уровня и качества жизни населения региона. Это позволит вести постоянный мониторинг и принимать необходимые меры для повышения уровня жизни в Тюменской области.