Социальное партнерство защищает права тюменских работников

В 2023 году впервые в Тюменской области было заключено территориальное отраслевое соглашение в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом г. Тюмени на 2023–2026 годы. Это позволит повысить уровень социальных гарантий для работников отрасли и обеспечить более стабильную и благоприятную среду для их деятельности.