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Posted 20 февраля, 09:59

Published 20 февраля, 09:59

Modified Сегодня, 20:53

Updated Сегодня, 20:53

Социальное партнерство защищает права тюменских работников

Социальное партнерство защищает права тюменских работников

20 февраля 2024, 09:59
Фото: nashgorod.ru
Партнерство между правительством Тюменской области и социальными партнерами позволяет обеспечить трудовые гарантии для работников в различных сферах. О том, как действует этот механизм и его результатах, рассказали в региональном департаменте труда.
Фото: департамент труда ТО

В настоящее время в регионе действует более 1000 коллективных договоров. По итогам 2023 года наблюдается увеличение охвата работников коллективно-договорным процессом в организациях коммунальных, социальных и персональных услуг, сферы образования и обрабатывающих производствах.

Значительное внимание уделяется также формированию представительных органов работодателей и профсоюзов на муниципальном уровне. Все муниципальные районы и городские округа имеют свои трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Эти структуры позволяют выработать дополнительные меры по улучшению социально-трудовой сферы конкретных территорий с учётом их особенностей.

В 2023 году впервые в Тюменской области было заключено территориальное отраслевое соглашение в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом г. Тюмени на 2023–2026 годы. Это позволит повысить уровень социальных гарантий для работников отрасли и обеспечить более стабильную и благоприятную среду для их деятельности.

Активная работа в сфере социального партнерства и коллективно-договорного процесса позволила:

  • повысить уровень социальных гарантий для работников;

  • улучшить условия труда и охрану труда;

  • повысить эффективность разрешения трудовых споров;

  • создать более стабильную и благоприятную среду для развития экономики и социальной сферы региона.

Впервые в Региональное трехстороннее соглашение был включен перечень индикаторов, характеризующих динамику изменения уровня и качества жизни населения региона. Это позволит вести постоянный мониторинг и принимать необходимые меры для повышения уровня жизни в Тюменской области.

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