Солнечные батареи могут нести вред для человека и окружающей среды

Согласно сообщению Фонда экологического образования, опасность заключается в тетрахлориде кремния, который используется при производстве таких батарей. Если его неправильно утилизировать, это вещество может нанести серьезный вред, вызвав ожоги или проблемы с дыханием. Кроме того, если тетрахлорид кремния попадает в контакт с водой, он может превратиться в соляную кислоту, пишет ИА RuNews24.ru.