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Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Солнечные батареи могут нести вред для человека и окружающей среды

20 февраля 2024, 06:47
Ученые провели исследование и пришли к выводу, что солнечные батареи могут иметь негативное воздействие на людей и окружающую среду.

Согласно сообщению Фонда экологического образования, опасность заключается в тетрахлориде кремния, который используется при производстве таких батарей. Если его неправильно утилизировать, это вещество может нанести серьезный вред, вызвав ожоги или проблемы с дыханием. Кроме того, если тетрахлорид кремния попадает в контакт с водой, он может превратиться в соляную кислоту, пишет ИА RuNews24.ru.

Еще одним вредным веществом, содержащимся в солнечных панелях, является свинец. Кроме того, использование солнечной энергии создает больший углеродный след, чем атомные электростанции. Например, солнечные батареи выделяют трехфтористый азот, который почти в 17 тысяч раз вреднее для атмосферы, чем углекислый газ.

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