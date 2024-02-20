Солнечные батареи могут нести вред для человека и окружающей среды

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Согласно сообщению Фонда экологического образования, опасность заключается в тетрахлориде кремния, который используется при производстве таких батарей. Если его неправильно утилизировать, это вещество может нанести серьезный вред, вызвав ожоги или проблемы с дыханием. Кроме того, если тетрахлорид кремния попадает в контакт с водой, он может превратиться в соляную кислоту, пишет ИА RuNews24.ru.
Еще одним вредным веществом, содержащимся в солнечных панелях, является свинец. Кроме того, использование солнечной энергии создает больший углеродный след, чем атомные электростанции. Например, солнечные батареи выделяют трехфтористый азот, который почти в 17 тысяч раз вреднее для атмосферы, чем углекислый газ.