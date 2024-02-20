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Posted 20 февраля, 16:21

Published 20 февраля, 16:21

Modified Сегодня, 02:16

Updated Сегодня, 02:16

Сельская эко-школа Тюменской области стала участницей ТВ-проекта

Сельская эко-школа Тюменской области стала участницей ТВ-проекта

20 февраля 2024, 16:21
Фото: 1MI
Одна из самых экологичных школ Тюменской области стала участницей проекта «Хочу в район». Об этом сегодня, 20 февраля, рассказали в Главном управлении строительства региона.

Выпуск проекта «Хочу в район» снимался на строительной площадке школы в с. Крашенинино Упоровского района. Съёмки проходили летом 2023 года. Школа открылась 1 сентября.

Здание отапливается энергией земли. На территории пробурены 72 скважины глубиной 70 метров. На дне скважин установлены зонды для сбора тепла с грунтов. В качестве теплоносителя применяется абсолютно безопасный раствор пропиленгликоля.

Это одна из 10 школ, которые построены взамен деревянных зданий по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. Школа рассчитана на одновременную посадку 40 детей. В здании располагаются блок начальной школы, учебные кабинеты среднего и старшего звена, пищеблок, медицинский кабинет и спортивный зал.

Территория школы разделена на игровую, физкультурно-спортивную и хозяйственную зоны.

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