РЭО представил перечень из 26 лучших экопросветительских акций регоператоров

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Как сообщает издание 56orb.ru, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев назвал экопросвещение значимой составляющей работы региональных операторов в условиях перехода государства к экономике замкнутого цикла. По его словам, результаты проведенного опроса показали, что 96% региональных операторов уже занимаются экопросвещением, что составляет 78 из 81 оператора, и 91% из них проводили различные экологические акции. Важно продолжать информировать общественность о реформе в области обращения с ТКО, формировать экологическую культуру и ответственное экологическое поведение среди граждан Российской Федерации. В выпущенном пособии региональные операторы найдут разнообразную информацию об организации экопросветительской деятельности в области обращения с ТКО. Методические рекомендации окажутся полезными не только для региональных операторов, но также для общественных организаций.
В пособии предлагается использовать системный подход при организации экопросветительской деятельности, активно расширять сотрудничество с общественными экологическими организациями и принимать участие в экологических акциях федерального масштаба.
По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, в данном пособии региональные операторы смогут найти информацию о разработке собственных экопросветительских программ, создании общественных экопространств, к примеру мастерских переработки. Бойко добавил, что Российский экологический оператор рекомендует региональным операторам также создавать специальные должности по экологическому просвещению, организовывать экскурсии на объекты обращения с твердыми коммунальными отходами, сотрудничать с экологическими волонтерами и средствами массовой информации.
Также Российский экологический оператор рекомендует использовать вторсырье для производства сувенирной продукции (значки, одежда, аксессуары, планшеты, ручки, подставки для телефонов и т. д.) и распространять социальные видеоролики, информационные плакаты и фотографии на тему обращения с отходами, включая материалы из медиабанка РЭО. Пособие доступно для скачивания в медиабанке и в разделе «Дневник эковолонтера».