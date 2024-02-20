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РЭО представил перечень из 26 лучших экопросветительских акций регоператоров

РЭО представил перечень из 26 лучших экопросветительских акций регоператоров

20 февраля 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney
ППК «Российский экологический оператор» представила сборник с методическими рекомендациями по организации экопросветительской деятельности для региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). В пособие вошли 26 лучших экопросветительских практик регоператоров.

Как сообщает издание 56orb.ru, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев назвал экопросвещение значимой составляющей работы региональных операторов в условиях перехода государства к экономике замкнутого цикла. По его словам, результаты проведенного опроса показали, что 96% региональных операторов уже занимаются экопросвещением, что составляет 78 из 81 оператора, и 91% из них проводили различные экологические акции. Важно продолжать информировать общественность о реформе в области обращения с ТКО, формировать экологическую культуру и ответственное экологическое поведение среди граждан Российской Федерации. В выпущенном пособии региональные операторы найдут разнообразную информацию об организации экопросветительской деятельности в области обращения с ТКО. Методические рекомендации окажутся полезными не только для региональных операторов, но также для общественных организаций.

В пособии предлагается использовать системный подход при организации экопросветительской деятельности, активно расширять сотрудничество с общественными экологическими организациями и принимать участие в экологических акциях федерального масштаба.

По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, в данном пособии региональные операторы смогут найти информацию о разработке собственных экопросветительских программ, создании общественных экопространств, к примеру мастерских переработки. Бойко добавил, что Российский экологический оператор рекомендует региональным операторам также создавать специальные должности по экологическому просвещению, организовывать экскурсии на объекты обращения с твердыми коммунальными отходами, сотрудничать с экологическими волонтерами и средствами массовой информации.

Также Российский экологический оператор рекомендует использовать вторсырье для производства сувенирной продукции (значки, одежда, аксессуары, планшеты, ручки, подставки для телефонов и т. д.) и распространять социальные видеоролики, информационные плакаты и фотографии на тему обращения с отходами, включая материалы из медиабанка РЭО. Пособие доступно для скачивания в медиабанке и в разделе «Дневник эковолонтера».

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