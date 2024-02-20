РЭО представил перечень из 26 лучших экопросветительских акций регоператоров

Как сообщает издание 56orb.ru, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев назвал экопросвещение значимой составляющей работы региональных операторов в условиях перехода государства к экономике замкнутого цикла. По его словам, результаты проведенного опроса показали, что 96% региональных операторов уже занимаются экопросвещением, что составляет 78 из 81 оператора, и 91% из них проводили различные экологические акции. Важно продолжать информировать общественность о реформе в области обращения с ТКО, формировать экологическую культуру и ответственное экологическое поведение среди граждан Российской Федерации. В выпущенном пособии региональные операторы найдут разнообразную информацию об организации экопросветительской деятельности в области обращения с ТКО. Методические рекомендации окажутся полезными не только для региональных операторов, но также для общественных организаций.