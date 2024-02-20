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Published Сегодня, 16:02

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Власти Тюмени потратят около 5 миллионов рублей на «дырявые» остановки

Придется мерзнуть: в Тюмени потратят около 5 млн рублей на 15 остановок «с дырками»

20 февраля 2024, 16:02
Фото: 1MI

Власти Тюмени потратят около 5 миллионов рублей на «дырявые» остановки

Тюменские власти ищут подрядную организацию, которая поставит и установит 15 остановочных павильонов в Калининском административном округе города. Тендер стоимостью 4,7 миллиона рублей опубликован на портале Гозакупки.

Указано, что подрядчик должен выполнить работы по поставке и монтажу остановочных комплексов в срок до 1 сентября 2024 года. К остановкам власти предъявляют особые требования. В частности, высота со стороны входа в павильон с учетом крыши должна составлять 2,5 метра, с оборотной стороны — 1,9 метра, длина — 3,7 метра, ширина — 1,6 метра. Боковые и задняя стенки должны быть оббиты металлическим листом с перфорацией (оцинкованным). Крыша — из поликарбоната.

В остановочном павильоне должна располагаться 3-метровая скамья с металлическими ножками и деревянным сиденьем. Также обязательны металлическая рамка для крепления аншлагов с расписанием и информационный указатель с названием остановочного пункта.

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«Павильон должен обеспечивать защиту пассажиров от атмосферных осадков и порывов ветра. Эксплуатация — круглый год», — указано в документах.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 27 февраля, итоги подведут 29 февраля 2024 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году пройдут работы по капитальному ремонту улицы Ленина на участке от Красина до Первомайской. Из бюджета на эти цели планируют потратить более 630 миллионов рублей.

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