Придется мерзнуть: в Тюмени потратят около 5 млн рублей на 15 остановок «с дырками»

Указано, что подрядчик должен выполнить работы по поставке и монтажу остановочных комплексов в срок до 1 сентября 2024 года. К остановкам власти предъявляют особые требования. В частности, высота со стороны входа в павильон с учетом крыши должна составлять 2,5 метра, с оборотной стороны — 1,9 метра, длина — 3,7 метра, ширина — 1,6 метра. Боковые и задняя стенки должны быть оббиты металлическим листом с перфорацией (оцинкованным). Крыша — из поликарбоната.