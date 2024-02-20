Мармелад обладает уникальными целебными свойствами

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Этот десерт положительно воздействует на печень и сердце, помогая снизить уровень холестерина в организме. Кроме того, эксперты заметили, что мармелад способствует выведению токсинов из организма, пишет ИА RuNews24.ru.
Такое благотворное действие обусловлено наличием в мармеладе витаминов С и группы В, а также необходимых для правильного функционирования организма минералов и аминокислот.
Однако мармелад имеет и недостаток — он содержит высокую калорийность. В 100 граммах продукта может быть до 350 калорий.