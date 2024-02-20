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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Мармелад обладает уникальными целебными свойствами

20 февраля 2024, 06:43
Ученые заявили, что мармелад, приготовленный из натуральных ингредиентов, таких как желатин, пектины и агар-агар, обладает уникальными целебными свойствами.

Этот десерт положительно воздействует на печень и сердце, помогая снизить уровень холестерина в организме. Кроме того, эксперты заметили, что мармелад способствует выведению токсинов из организма, пишет ИА RuNews24.ru.

Такое благотворное действие обусловлено наличием в мармеладе витаминов С и группы В, а также необходимых для правильного функционирования организма минералов и аминокислот.

Однако мармелад имеет и недостаток — он содержит высокую калорийность. В 100 граммах продукта может быть до 350 калорий.

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