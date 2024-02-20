Глава ФОМС Баланин рассказал, как изменится система ОМС на фоне цифровизации

Баланин также рассказал о подсистеме, нацеленной на выявление граждан с обоснованным подозрением на развитие болезней системы кровообращения и онкозаболеваний с учетом исследования накопленных данных застрахованного лица. Наличие такой подсистемы упростит наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями посредством использования единой платформы взаимодействия с пациентом. Застрахованные в системе ОМС смогут развить осведомленность относительно своего здоровья, получив персонифицированные рекомендации по профилактике и ранней диагностике заболеваний.