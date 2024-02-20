Глава ФОМС Баланин рассказал, как изменится система ОМС на фоне цифровизации

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
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Updated Сегодня, 15:57
В частности, Баланин напомнил, что цифровая трансформация системы ОМС относится к приоритетам государственного управления и обеспечения национальной безопасности России. Ее цель состоит в обеспечении гражданам услуг в цифровом виде с повышением прозрачности и эффективности системы ОМС в целом. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В 2022 году перед Федеральным фондом была поставлена задача начать цифровую трансформацию системы ОМС путем создания единого информационного пространства, перевода значимой функциональности региональных информационных систем на федеральный уровень, аккумулирования сведений по всем субъектам на базе государственной информационной системы обязательного медицинского страхования», — рассказал Баланин.
Глава ФОМС также добавил, что трансформация полезна в качестве инструмента, сокращающего количество информационных потоков между участниками системы, способствующего внедрению стандартизации протоколов обмена и форматов данных для всех участников, повышающего качество и скорость аналитики.
Баланин также рассказал о подсистеме, нацеленной на выявление граждан с обоснованным подозрением на развитие болезней системы кровообращения и онкозаболеваний с учетом исследования накопленных данных застрахованного лица. Наличие такой подсистемы упростит наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями посредством использования единой платформы взаимодействия с пациентом. Застрахованные в системе ОМС смогут развить осведомленность относительно своего здоровья, получив персонифицированные рекомендации по профилактике и ранней диагностике заболеваний.
Привлечение нейросетей сделает возможным анализ и прогнозирование потребления медицинской помощи и лекарственных препаратов в процессе лечения злокачественных новообразований.
Баланин напомнил, что Федеральный регистр застрахованных лиц стал первой подсистемой единого информационного пространства системы ОМС. Он собрал 85 региональных сегментов по всем застрахованным жителям России. Внедрение подсистемы обеспечило федеральному фонду возможность выпускать цифровые полисы ОМС. Сегодня более 14 миллионов застрахованных граждан используют исключительно цифровые полисы ОМС.
Цифровая трансформация ОМС делает работу системы качественной и прозрачной. Она обеспечивает сбор актуальных, глубоких и достоверных данных по объемам и стоимости медицинской помощи, помогает снизить совокупные административные расходы, а также позволяет внедрить лучшие практики управления системой ОМС, обеспечить гибкость и быстроту операционных изменений.