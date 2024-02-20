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Published Сегодня, 02:45

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Updated Сегодня, 02:47

Стало известно, в каких школах Тюменской области отменили занятия

Дети мерзнуть не должны: в каких школах Тюменской области отменили занятия?

20 февраля 2024, 02:45
Фото: Изображение Midjourney

Стало известно, в каких школах Тюменской области отменили занятия

Большая часть школьников сегодня идет на уроки. Однако в некоторых районах настолько холодно, что дети продолжают сидеть по домам.

Сегодня учатся дистанционно ученики школ Ишима.

«20 февраля в связи с пониженной температурой воздуха -26° C и скоростью ветра 4 м/с занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются», — сообщили в группе администрации города ВКонтакте.

Дома будут сидеть и школьники из Викуловского района.

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«Сегодня в школах Викуловского района в связи с погодными условиями для обучающихся с 1 по 4 класс занятия в очном режиме отменяются», — предупредила администрация района.

В остальных школах Тюменской области занятия сегодня проводятся в привычном очном формате.

Ранее «Наш город» писал, что депутат Госдумы из Тюмени Ксения Горячева высказалась против идеи о возвращении пионерских галстуков. Она считает, что некоторые вещи должны оставаться в прошлом.

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