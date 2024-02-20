Дети мерзнуть не должны: в каких школах Тюменской области отменили занятия?

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
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Сегодня учатся дистанционно ученики школ Ишима.
«20 февраля в связи с пониженной температурой воздуха -26° C и скоростью ветра 4 м/с занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются», — сообщили в группе администрации города ВКонтакте.
Дома будут сидеть и школьники из Викуловского района.
«Сегодня в школах Викуловского района в связи с погодными условиями для обучающихся с 1 по 4 класс занятия в очном режиме отменяются», — предупредила администрация района.
В остальных школах Тюменской области занятия сегодня проводятся в привычном очном формате.
Ранее «Наш город» писал, что депутат Госдумы из Тюмени Ксения Горячева высказалась против идеи о возвращении пионерских галстуков. Она считает, что некоторые вещи должны оставаться в прошлом.