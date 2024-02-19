Волонтеры рассказали о собаке Яре, которую хотели похоронить заживо в Тюмени

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Ветеринары заявляли о сильном избиении, прогнозы их были неутешительными. На помощь Яре откликнулись десятки людей, они присылали деньги на лечение.
Благодаря усиленной поддержке, Яра быстро пошла на поправку. Специалисты тщательно подошли к вопросу определения новых хозяев.
Вчера, 18 февраля Яра нашла новую семью. Сообщается, что по факту произошедшего инцидента с собакой полицией организована проверка.
Ранее «Наш город» сообщал, как в Тюмени в районе Лесобазы пенсионер выбросил на улицу маленькую собаку. На камеры видеонаблюдения попала незадачливая сцена. Родственники героя отрицали выдвинутые обвинения и заявляли, что животное тюменец нашел на улице.