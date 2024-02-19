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Волонтеры спасли собаку Яру, которую хотели похоронить заживо в Тюмени

Волонтеры рассказали о собаке Яре, которую хотели похоронить заживо в Тюмени

19 февраля 2024, 10:42
Фото: 1MI

Волонтеры спасли собаку Яру, которую хотели похоронить заживо в Тюмени

Жителей Тюмени потрясла история собаки Яры, которую нашли в прошлом году у мусорных полигонов. Напомним, что израненное и почти ослепшее животное пытались похоронить заживо.

Ветеринары заявляли о сильном избиении, прогнозы их были неутешительными. На помощь Яре откликнулись десятки людей, они присылали деньги на лечение.

Благодаря усиленной поддержке, Яра быстро пошла на поправку. Специалисты тщательно подошли к вопросу определения новых хозяев.

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Вчера, 18 февраля Яра нашла новую семью. Сообщается, что по факту произошедшего инцидента с собакой полицией организована проверка.

Ранее «Наш город» сообщал, как в Тюмени в районе Лесобазы пенсионер выбросил на улицу маленькую собаку. На камеры видеонаблюдения попала незадачливая сцена. Родственники героя отрицали выдвинутые обвинения и заявляли, что животное тюменец нашел на улице.

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