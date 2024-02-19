Волонтеры рассказали о собаке Яре, которую хотели похоронить заживо в Тюмени

Ранее «Наш город» сообщал, как в Тюмени в районе Лесобазы пенсионер выбросил на улицу маленькую собаку. На камеры видеонаблюдения попала незадачливая сцена. Родственники героя отрицали выдвинутые обвинения и заявляли, что животное тюменец нашел на улице.