В Тюмени проверят магазины «Красное&Белое» из-за мигранта, пристававшего к ребенку

Ранее в УМВД по Тюменской области сообщали об усилении внимания к мигрантам. Правоохранители заявляли, что на постоянной основе предпринимают комплексные меры по противодействию преступности. Было вынесено более 1 тысячи решений о выдворении и почти 1,5 тысячи постановлений о запрете въезда данных лиц на территорию страны.