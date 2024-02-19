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В Тюмени проверят магазины «Красное&Белое» из-за мигранта, пристававшего к ребенку

В Тюмени проверят магазины «Красное&Белое» из-за мигранта, пристававшего к ребенку

19 февраля 2024, 11:13
Фото: 1MI
Силовики готовятся к проведению тюменских магазинов сети «Красное&Белое». Как стало известно «Наш город», проверки станут массовыми.
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Полиция

По распространяемой информации, причиной внезапных проверок стал инцидент, произошедший в одном из магазинов. 13 февраля кассир-мигрант «Красное&Белое» приставал к 13-летней девочке и поцеловал школьницу. Как сообщила мать девочки, по факту произошедшего она написала заявление в полицию. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил арестовать уроженца Средней Азии.

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Ранее в УМВД по Тюменской области сообщали об усилении внимания к мигрантам. Правоохранители заявляли, что на постоянной основе предпринимают комплексные меры по противодействию преступности. Было вынесено более 1 тысячи решений о выдворении и почти 1,5 тысячи постановлений о запрете въезда данных лиц на территорию страны.

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#Происшествия#Тюмень#Ребенок#Тюменская область#Следственный комитет#Мигранты#Полиция#Проверки#Преступность#Александр Бастрыкин#Алина Петрова
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