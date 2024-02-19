В Тюмени проверят магазины «Красное&Белое» из-за мигранта, пристававшего к ребенку

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
По распространяемой информации, причиной внезапных проверок стал инцидент, произошедший в одном из магазинов. 13 февраля кассир-мигрант «Красное&Белое» приставал к 13-летней девочке и поцеловал школьницу. Как сообщила мать девочки, по факту произошедшего она написала заявление в полицию. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил арестовать уроженца Средней Азии.
Ранее в УМВД по Тюменской области сообщали об усилении внимания к мигрантам. Правоохранители заявляли, что на постоянной основе предпринимают комплексные меры по противодействию преступности. Было вынесено более 1 тысячи решений о выдворении и почти 1,5 тысячи постановлений о запрете въезда данных лиц на территорию страны.