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Published Сегодня, 14:10

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Updated Сегодня, 14:12

В Тюмени покупатель разбил бутылку об голову сотрудницы магазина

В Тюмени покупатель разбил бутылку об голову сотрудницы магазина

19 февраля 2024, 14:10
Фото: 1MI
Житель Тюмени не сдержался в магазине, в котором ему не продали алкоголь. Как стало известно «Наш город», 17 января мужчина явился в один из городских супермаркетов.
Сюжет
Магазин

Когда продавец отказалась продавать алкоголь мужчине, тот разбил бутылку об голову женщины. 16 февраля тюменец вновь пришел в магазин. Сотрудник охраны заявил, что после нападения на продавца покупателя обслуживать не будут из-за чего последний снова устроил драку.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч.2 116.1 УК РФ — нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. По факту драки с охранником инициирована проверка.

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Ранее сообщалось, что в Тюмени проведут массовые проверки сети магазинов «Красное&Белое». До этого в одном из магазинов кассир-мигрант приставал к 13-летнему ребенку.

#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Уголовное дело#Проверка#Нападение#Магазин#Алина Петрова
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