В Тюмени покупатель разбил бутылку об голову сотрудницы магазина

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Когда продавец отказалась продавать алкоголь мужчине, тот разбил бутылку об голову женщины. 16 февраля тюменец вновь пришел в магазин. Сотрудник охраны заявил, что после нападения на продавца покупателя обслуживать не будут из-за чего последний снова устроил драку.
В пресс-службе УМВД России по Тюменской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч.2 116.1 УК РФ — нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. По факту драки с охранником инициирована проверка.
Ранее сообщалось, что в Тюмени проведут массовые проверки сети магазинов «Красное&Белое». До этого в одном из магазинов кассир-мигрант приставал к 13-летнему ребенку.