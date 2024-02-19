В Тюмени покупатель разбил бутылку об голову сотрудницы магазина

Когда продавец отказалась продавать алкоголь мужчине, тот разбил бутылку об голову женщины. 16 февраля тюменец вновь пришел в магазин. Сотрудник охраны заявил, что после нападения на продавца покупателя обслуживать не будут из-за чего последний снова устроил драку.