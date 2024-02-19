В 2024 году в Тюменской области газифицируют еще 36 населенных пунктов

Posted 19 февраля, 13:34
Published 19 февраля, 13:34
Modified Сегодня, 00:47
Updated Сегодня, 00:47
На днях началось строительство газопровода в селе Сунгурово Заводоуковского городского округа. Доступ к газу получат 132 домовладения.
«Работы идут в рамках региональной программы газификации. Благодаря проекту газ появится еще в одном населенном пункте городского округа. Вскоре газопровод начнут строить в селе Колесниково», — сказано в сообщении.
Всего за год планируется:
Строительство газораспределительной станции «Ишим» и газопроводов — результат реализации программы развития газоснабжения и газификации Тюменской области на 2021–2025 годы, согласованной губернатором Тюменской области Александром Моором и председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Общий объем инвестиций в рамках этой программы превышает 5 миллиардов рублей.
Доступность подключения домовладений к газовым сетям в Тюменской области обеспечивается за счет компенсации из регионального бюджета части расходов на прокладку газопроводов внутри домов и стоимости газового оборудования в размере до 130 тысяч рублей.