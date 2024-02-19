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Posted 19 февраля, 13:34

Published 19 февраля, 13:34

Modified Сегодня, 00:47

Updated Сегодня, 00:47

В 2024 году в Тюменской области газифицируют еще 36 населенных пунктов

В 2024 году в Тюменской области газифицируют еще 36 населенных пунктов

19 февраля 2024, 13:34
Фото: 1MI
В текущем году работы по газификации населенных пунктов Тюменской области будут продолжены. В планах провести газ три десятка поселений, сообщает Информцентр правительства региона.

На днях началось строительство газопровода в селе Сунгурово Заводоуковского городского округа. Доступ к газу получат 132 домовладения.

«Работы идут в рамках региональной программы газификации. Благодаря проекту газ появится еще в одном населенном пункте городского округа. Вскоре газопровод начнут строить в селе Колесниково», — сказано в сообщении.

Всего за год планируется:

  • построить 240 км газопроводных сетей;
  • газифицировать 36 населенных пунктов;
  • обеспечить домовыми подводами 2990 домохозяйств.

Строительство газораспределительной станции «Ишим» и газопроводов — результат реализации программы развития газоснабжения и газификации Тюменской области на 2021–2025 годы, согласованной губернатором Тюменской области Александром Моором и председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Общий объем инвестиций в рамках этой программы превышает 5 миллиардов рублей.

Доступность подключения домовладений к газовым сетям в Тюменской области обеспечивается за счет компенсации из регионального бюджета части расходов на прокладку газопроводов внутри домов и стоимости газового оборудования в размере до 130 тысяч рублей.

В Тюмени поддержка инвесторов оказывается на всех этапах реализации их проектов
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