Тюменцы боятся выпускать детей на улицы из-за стаи собак

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
«Хозяева не реагируют на жалобы, но и во двор к себе их не загоняют. Мы боимся детей выпускать на улицу. Летом дети не могли кататься на велосипеде, так как собаки тоже кидались. Звонили в отлов они их забрали стерилизовали и вернули. Просим отреагировать, как бы не случилось беды», — говорят горожане.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что стая собак напала на школьника в Тюмени на улице Краснооктябрьской. Мальчик получил сильный испуг.
Редакция по факту инцидента направила официальный запрос в администрацию города.