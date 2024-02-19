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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Тюменцы боятся выпускать детей на улицы из-за стаи собак

Тюменцы боятся выпускать детей на улицы из-за стаи собак

19 февраля 2024, 13:38
В Тюмени жалуются на бесхозных собак. Как сообщают местные жители, очередную стаю они заметили на улице Грабовского. Горожане просят администрацию предпринять необходимые меры.
«Хозяева не реагируют на жалобы, но и во двор к себе их не загоняют. Мы боимся детей выпускать на улицу. Летом дети не могли кататься на велосипеде, так как собаки тоже кидались. Звонили в отлов они их забрали стерилизовали и вернули. Просим отреагировать, как бы не случилось беды», — говорят горожане.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что стая собак напала на школьника в Тюмени на улице Краснооктябрьской. Мальчик получил сильный испуг.

Редакция по факту инцидента направила официальный запрос в администрацию города.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Администрация#Тюменская область#Собаки#Жалобы#Безопасность#Алина Петрова
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