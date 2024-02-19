25 лет на рынке: как развивалась «Пятерочка» и почему ее любят покупатели

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Только начинающая зарождаться в те времена торговая сеть предлагала покупателям то, что ранее было недоступно. Множество различных товаров было собраны в одном магазине: каждый из них подтверждался сертификатом качества. Просрочки исключались, а низкие цены — гарантировались.
Сегодня в России работают уже более 21 000 «Пятерочек» от Калининграда до Владивостока, включая даже небольшие поселки на Крайнем севере и за Полярным кругом.
Штат «Пятерочки» насчитывает более 230 тысяч человек, каждый из которых вносит вклад в развитие компании, ежедневно обеспечивая 18 млн покупателей самыми нужными, свежими и качественными продуктами.
Пятерочка» отмечает важный юбилей — 25 лет на рынке. Это четверть века трансформаций, чтобы стать лучше, удобнее, современнее, технологичнее для людей. Мы по-прежнему верны главному принципу — дать покупателям низкие цены на качественные и свежие продукты. Безусловно, все это было бы невозможно без надежного тыла, наших сотрудников, — прокомментировал генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Владислав Курбатов.
За 25 лет технологии и тренды сильно изменили российский ритейл. С каждым годом шопинг становился проще и удобнее. «Пятерочка» полностью автоматизировала операционные процессы на всех стадиях работы с товаром. На сегодняшний день каждый пятый магазин оборудован кассами самообслуживания собственной разработки Х5 Group, на которые приходится более 40% трафика. А в прошлом году Х5 запустила крупнейший в мире сервис оплаты с помощью улыбки.
«Пятерочка» покоряет и всеми популярное онлайн-пространство. Мобильным приложением сети активно пользуются более 15 млн человек ежемесячно. С 2019 года сеть активно развивает экспресс-доставку. Воспользоваться такой возможностью могут порядка 94 млн человек.
«Красная цена» стала значимым брендом не только для «Пятерочки», но и для всего рынка. Это лидер по узнаваемости и объему продаж среди всех собственных торговых марок (СТМ) в России за счет доступности и качества товаров.
В рамках стратегии устойчивого развития X5 Group «Пятерочка» активно реализует различные социальные и экологические инициативы. Так, например, одна из действующих программ «Корзина доброты». За 9 лет существования проекта помощь получили свыше 700 тысяч благополучателей, еще более 70 тысячам нуждающимся сеть помогла за последние 1,5 года благодаря развитию проекта фудшеринга.
Отметим, за 25 лет сеть выросла из первого в стране дискаунтера в сильный и известный бренд. Сегодня сеть по праву является самым любимым продуктовым магазином россиян.