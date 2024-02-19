25 лет на рынке: как развивалась «Пятерочка» и почему ее любят покупатели

За 25 лет технологии и тренды сильно изменили российский ритейл. С каждым годом шопинг становился проще и удобнее. «Пятерочка» полностью автоматизировала операционные процессы на всех стадиях работы с товаром. На сегодняшний день каждый пятый магазин оборудован кассами самообслуживания собственной разработки Х5 Group, на которые приходится более 40% трафика. А в прошлом году Х5 запустила крупнейший в мире сервис оплаты с помощью улыбки.