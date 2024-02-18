Женский масс-старт на 50 километров в Тюмени задержали на час из-за морозов

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
«В связи с неблагоприятными погодными условиями старт женского масс-старта на 50 км переносится с 11:00 на 12:00», — сообщили в Центре спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Тюменской области.
Утром столбики термометров показывали в областной столице -22….-25. В настоящее время температура воздуха -17 (по ощущениям -22).
По прогнозам метеорологов, морозы отступят в Тюмени на следующей неделе. В понедельник, 19 февраля, потеплеет до -12. В течение ближайших пяти дней в Тюмени днем термометры буду показывать -10.-16, в ночные часы -20…-26. 25 февраля, в воскресенье, потеплеет до -3.