Женский масс-старт на 50 километров в Тюмени задержали на час из-за морозов

По прогнозам метеорологов, морозы отступят в Тюмени на следующей неделе. В понедельник, 19 февраля, потеплеет до -12. В течение ближайших пяти дней в Тюмени днем термометры буду показывать -10.-16, в ночные часы -20…-26. 25 февраля, в воскресенье, потеплеет до -3.