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Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Женский масс-старт на 50 км в Тюмени перенесли на час из-за мороза

Женский масс-старт на 50 километров в Тюмени задержали на час из-за морозов

18 февраля 2024, 08:05
Фото: ЦСП72 — Центр спортивной подготовки

Женский масс-старт на 50 км в Тюмени перенесли на час из-за мороза

В Тюмени перенесли на час из-за мороза начало женской гонки на Всероссийской Спартакиаде. Вместо 11:00 масс-старт стартовал в 12:00.
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Мороз
«В связи с неблагоприятными погодными условиями старт женского масс-старта на 50 км переносится с 11:00 на 12:00», — сообщили в Центре спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Тюменской области.

Утром столбики термометров показывали в областной столице -22….-25. В настоящее время температура воздуха -17 (по ощущениям -22).

По прогнозам метеорологов, морозы отступят в Тюмени на следующей неделе. В понедельник, 19 февраля, потеплеет до -12. В течение ближайших пяти дней в Тюмени днем термометры буду показывать -10.-16, в ночные часы -20…-26. 25 февраля, в воскресенье, потеплеет до -3.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Лыжные гонки#Мороз
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