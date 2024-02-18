В Тюменской области пьяная мать попросила 16-летнего сына ночью отвезти ее за водкой

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 09:02
Женщина пояснила, что она попросила отвезти сына в придорожное кафе за алкоголем — сама она не села за руль авто, так как была нетрезвая. Правда, доехать за добавкой спиртного не удалось.
Подросток привлечен к административной ответственности за езду без водительского удостоверения, его мать — за передачу управления транспортом лицу, не имеющему водительских прав. Машину эвакуировали на спецстоянку.
Ранее «Наш Город» писал, что вечером, 16 февраля, на 113-м километре федеральной трассы Курган — Тюмень столкнулись Ford и большегруз. В аварии погиб водитель легкового авто.