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В Тюменской области пьяная мать попросила 16-летнего сына отвезти ее за водкой

В Тюменской области пьяная мать попросила 16-летнего сына ночью отвезти ее за водкой

18 февраля 2024, 08:56
Фото: ГИБДД

В Тюменской области пьяная мать попросила 16-летнего сына отвезти ее за водкой

Инцидент произошел в селе Вагай. Автомобиль ВАЗ 2105, за рулем которого находился подросток, автоинспекторы остановили на одной из городских улиц. В салоне машины находилась мама ребенка.

Женщина пояснила, что она попросила отвезти сына в придорожное кафе за алкоголем — сама она не села за руль авто, так как была нетрезвая. Правда, доехать за добавкой спиртного не удалось.

Подросток привлечен к административной ответственности за езду без водительского удостоверения, его мать — за передачу управления транспортом лицу, не имеющему водительских прав. Машину эвакуировали на спецстоянку.

Ранее «Наш Город» писал, что вечером, 16 февраля, на 113-м километре федеральной трассы Курган — Тюмень столкнулись Ford и большегруз. В аварии погиб водитель легкового авто.

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#Общество#Валентина Бурнашева#ГИБДД#Водительское удостоверение#Подростки#Новости тюмени#Автомобили#Безопасность на дорогах#ПДД
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