В тюменском центре «Родник» проходят реабилитацию дети с сахарным диабетом

Отметим, что правительство Тюменской области оказывает системную поддержку жителям региона, страдающим от сахарного диабета. Так, в прошлом году из областного бюджета было выделено 100 млн рублей на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы. Кроме того, все тюменские дети с диагнозом сахарный диабет, за счет бюджета Тюменской области обеспечиваются шприц-ручками, инсулиновыми иглами к ним и тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови.