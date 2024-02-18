nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 12:55

Published 18 февраля, 12:55

Modified Сегодня, 19:44

Updated Сегодня, 19:44

В тюменском центре «Родник» проходят реабилитацию дети с сахарным диабетом

В тюменском центре «Родник» проходят реабилитацию дети с сахарным диабетом

18 февраля 2024, 12:55
Фото: Изображение Midjourney
Уже четыре года тюменский реабилитационный центр «Родник» принимает детей с сахарным диабетом. За это время помощь здесь получили 75 инсулинозависимых детей, у 47 из них диагноз поставлен впервые, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сахарный диабет иногда называют невидимой инвалидностью. Внешне человек может выглядеть здоровым, но вынужден жить с болезнью, которая значительно влияет на его образ жизни.

По данным Медицинского информационно-аналитического центра Тюменской области на декабрь 2023 года в Тюмени и на юге области проживают 805 детей и подростков до 18 лет с сахарным диабетом I типа, 25 человек — II типа. За последний год на юге Тюменской области диабет впервые диагностирован у 168 детей.

В реабилитационном центре «Родник» детей с сахарным диабетом сопровождает группа специалистов в составе детского врача-эндокринолога, педиатра, психолога, специалистов по комплексной реабилитации. Здесь ребятам обеспечен круглосуточный профессиональный контроль за состоянием здоровья, до 5-6 раз в сутки им измеряют сахар крови, разработана специальная диета, а также индивидуально дозируется физическая нагрузка.

К тому же в центре работает «Школа сахарного диабета». Врач-эндокринолог Александр Волков проводит занятия по адаптации ребёнка к жизни с таким заболеванием, а главное — обучает самоконтролю.

Как результат системы реабилитации — у 35% детей уменьшилась суточная потребность в инсулине, 97% детей выписаны с хорошими целевыми значениями глюкозы крови. Специалисты центра готовы помогать семьям и дальше.

Отметим, что правительство Тюменской области оказывает системную поддержку жителям региона, страдающим от сахарного диабета. Так, в прошлом году из областного бюджета было выделено 100 млн рублей на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы. Кроме того, все тюменские дети с диагнозом сахарный диабет, за счет бюджета Тюменской области обеспечиваются шприц-ручками, инсулиновыми иглами к ним и тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови.

«Сифилис даже у детей!»: венеролог рассказал жуткие факты о ЗППП в Тюмени
1 марта, 07:45
Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки
1 марта, 09:05
«Испытание для сосудов»: график магнитных бурь на март 2024
1 марта, 05:55
«Всегда готов!»: узнайте, смогли бы вы стать пионером в СССР
1 марта, 09:05
Депутат из Тюмени рассказала, что нельзя дарить женщинам на 8 марта
1 марта, 04:18
«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услуги
1 марта, 07:45