В тюменском центре «Родник» проходят реабилитацию дети с сахарным диабетом

Posted 18 февраля, 12:55
Published 18 февраля, 12:55
Modified Сегодня, 19:44
Updated Сегодня, 19:44
Сахарный диабет иногда называют невидимой инвалидностью. Внешне человек может выглядеть здоровым, но вынужден жить с болезнью, которая значительно влияет на его образ жизни.
По данным Медицинского информационно-аналитического центра Тюменской области на декабрь 2023 года в Тюмени и на юге области проживают 805 детей и подростков до 18 лет с сахарным диабетом I типа, 25 человек — II типа. За последний год на юге Тюменской области диабет впервые диагностирован у 168 детей.
В реабилитационном центре «Родник» детей с сахарным диабетом сопровождает группа специалистов в составе детского врача-эндокринолога, педиатра, психолога, специалистов по комплексной реабилитации. Здесь ребятам обеспечен круглосуточный профессиональный контроль за состоянием здоровья, до 5-6 раз в сутки им измеряют сахар крови, разработана специальная диета, а также индивидуально дозируется физическая нагрузка.
К тому же в центре работает «Школа сахарного диабета». Врач-эндокринолог Александр Волков проводит занятия по адаптации ребёнка к жизни с таким заболеванием, а главное — обучает самоконтролю.
Как результат системы реабилитации — у 35% детей уменьшилась суточная потребность в инсулине, 97% детей выписаны с хорошими целевыми значениями глюкозы крови. Специалисты центра готовы помогать семьям и дальше.
Отметим, что правительство Тюменской области оказывает системную поддержку жителям региона, страдающим от сахарного диабета. Так, в прошлом году из областного бюджета было выделено 100 млн рублей на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы. Кроме того, все тюменские дети с диагнозом сахарный диабет, за счет бюджета Тюменской области обеспечиваются шприц-ручками, инсулиновыми иглами к ним и тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови.