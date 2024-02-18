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Posted 18 февраля, 10:23

Published 18 февраля, 10:23

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

Тюменская область планирует развивать сотрудничество с Республикой Беларусь

Тюменская область планирует развивать сотрудничество с Республикой Беларусь

18 февраля 2024, 10:23
Фото: 1MI
Делегация Тюменской области сегодня работает в городе Брест Республики Беларусь. В команде региона — представители органов власти, бизнеса, промышленности, науки, образования и культуры, сообщает Информцентр областного правительства.

Цель поездки в Беларусь — поиск партнеров и переговоры по развитию сотрудничества с Республикой. Тюменская делегация планирует посетить заводы «МТЗ», «Амкодор», «МАЗ», а также встретиться с руководством Минсельхозпрода Беларуси.

«Наши территории ведут активное сотрудничество по самым различным направлениям. Активно ведется научная и образовательная работа по линии АПК. Уверен, что поездка в Республику Беларусь не просто укрепит действующие связи, но и откроет новые горизонты для сотрудничества», — отметил вице-губернатора ТО Владимир Чейметов.

Можно считать поездку региональной команды в Беларусь ответным визитом. Тюмень принимала гостей из Республики прошлой осенью. Зарубежную делегацию тогда интересовал опыт области в развитии агропромышленного комплекса.

Отметим, сотрудничество Тюменской области с Республикой Беларусь развивается в рамках реализации национального проекта РФ «Международная кооперация и экспорт».

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