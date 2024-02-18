Тюменская область планирует развивать сотрудничество с Республикой Беларусь

Цель поездки в Беларусь — поиск партнеров и переговоры по развитию сотрудничества с Республикой. Тюменская делегация планирует посетить заводы «МТЗ», «Амкодор», «МАЗ», а также встретиться с руководством Минсельхозпрода Беларуси.