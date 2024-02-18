Тюменская область планирует развивать сотрудничество с Республикой Беларусь

Posted 18 февраля, 10:23
Published 18 февраля, 10:23
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Цель поездки в Беларусь — поиск партнеров и переговоры по развитию сотрудничества с Республикой. Тюменская делегация планирует посетить заводы «МТЗ», «Амкодор», «МАЗ», а также встретиться с руководством Минсельхозпрода Беларуси.
«Наши территории ведут активное сотрудничество по самым различным направлениям. Активно ведется научная и образовательная работа по линии АПК. Уверен, что поездка в Республику Беларусь не просто укрепит действующие связи, но и откроет новые горизонты для сотрудничества», — отметил вице-губернатора ТО Владимир Чейметов.
Можно считать поездку региональной команды в Беларусь ответным визитом. Тюмень принимала гостей из Республики прошлой осенью. Зарубежную делегацию тогда интересовал опыт области в развитии агропромышленного комплекса.
Отметим, сотрудничество Тюменской области с Республикой Беларусь развивается в рамках реализации национального проекта РФ «Международная кооперация и экспорт».