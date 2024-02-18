Стало известно как и когда пройдет в Тюмени #СпецоперацияЛед

Posted 18 февраля, 13:12
Published 18 февраля, 13:12
Modified Сегодня, 19:56
Updated Сегодня, 19:56
Выставочные площадки, полевые кухни, палатки для проведения мастер-классов и выставки военной, ретро и современной техники расположатся на обеих набережных.
Самая зрелищная часть мероприятия с автогонками, десантированием парашютистов, военно-исторической реконструкцией и показательными выступлениями пройдет с 12 до 15 часов дня.
Спуск на набережную со стороны ул. Республики от кафе 15/86 и с ул. Красина. Внимание: спуск на набережную у моста Влюбленных будет закрыт.
Программа мероприятия:
Спецоперация «Лед» пройдет в Тюмени уже в девятый раз. Традиционно в мероприятии примут участие дрифтеры, представители силовых структур и поклонники экстрима.
Организаторами мероприятия выступают правительство Тюменской области, Госавтоинспекция региона, Тюменская региональная федерация автомобильного спорта, администрация города Тюмени и региональное общество «Динамо».
Стоит отметить, что это далеко не первое мероприятие, которое власти региона и областная Госавтоинспекция проводят вместе. Сотрудничество ведомства и правительства Тюменской области направлено на повышение безопасности и снижение смертности на дорогах.