Стало известно как и когда пройдет в Тюмени #СпецоперацияЛед

Автогонки #СпецоперацияЛед в этом году пройдут на льду реки Туры от моста Влюбленных в сторону улицы Красина. Также в программу мероприятия вошли активности, которые будет интересны как взрослым, так и детям. Афишу автопраздника опубликовала пресс-служба правительства региона.

Выставочные площадки, полевые кухни, палатки для проведения мастер-классов и выставки военной, ретро и современной техники расположатся на обеих набережных. Самая зрелищная часть мероприятия с автогонками, десантированием парашютистов, военно-исторической реконструкцией и показательными выступлениями пройдет с 12 до 15 часов дня. Спуск на набережную со стороны ул. Республики от кафе 15/86 и с ул. Красина. Внимание: спуск на набережную у моста Влюбленных будет закрыт. Программа мероприятия: 10:00 — Тренировочные и квалификационные заезды в дисциплинах Трек, Дрифт, а также среди силовиков.

12:00-15:00 — Интерактивы, выставка ретро-автомобилей, конкурсные программы.

12:00 — Выступления оркестров, творческих коллективов, показательные выступления дрифтеров и трековые гонки.

12:30 — Военно-историческая реконструкция одного из сражений Великой Отечественной войны.

12:30-13:00 — Открытие соревнований, показательные выступления парашютистов, транспортировка условного раненого со льда в вертолет МИ-8 АМТ, находящийся в режиме зависания, показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию преступников.

14:00 — Заезды Дрифт, Трек, «Спецоперация Лед».

14:30 — Показательные выступления курсантов Центра «Аванпост» по рукопашному бою, показательные выступления «Щит России».

15:30 — Финал «ТРЕК».

Показательные Дрифт.

Финал «Спецоперация Лед».

17:00 — Церемония награждения участников и победителей. Спецоперация «Лед» пройдет в Тюмени уже в девятый раз. Традиционно в мероприятии примут участие дрифтеры, представители силовых структур и поклонники экстрима. Организаторами мероприятия выступают правительство Тюменской области, Госавтоинспекция региона, Тюменская региональная федерация автомобильного спорта, администрация города Тюмени и региональное общество «Динамо». Стоит отметить, что это далеко не первое мероприятие, которое власти региона и областная Госавтоинспекция проводят вместе. Сотрудничество ведомства и правительства Тюменской области направлено на повышение безопасности и снижение смертности на дорогах.