ФОМ: Большая часть россиян готовы проголосовать за Путина на выборах президента

В случае, если бы голосование проходило уже в ближайшие дни, за действующего главу государства проголосовало бы абсолютное большинство избирателей. Согласно данным ВЦИОМ, за Владимира Путина готовы отдать свои голоса 79% электорально активных граждан (+ 4 п. п. за неделю). Электоральный рейтинг кандидатов от партий парламента выглядит так: 4% — у кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова (-1 п. п. за неделю), 4% — у Николая Харитонова от Коммунистической партии Российской Федерации и 2% — у Леонида Слуцкого, у кандидата от ЛДПР (-2 п. п. за неделю).