ФОМ: Большая часть россиян готовы проголосовать за Путина на выборах президента

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Согласно опросу, о предстоящих выборах главы государства информированы 86% граждан РФ. Уточняется, что 82% правильно указали месяц и год голосования / время года и год проведения. Это + 1 п. п. за неделю. Остальные четыре процента знают только год, передает tass.ru.
По состоянию на середину февраля 2024 года, 63% участников опроса отметили, что точно примут участие в президентских выборах (+ 1 п. п. за неделю). Четырнадцать процентов заявили, что, скорее всего, будут голосовать. Таким образом, декларируемая явка на выборах президента России составляет 77%.
В случае, если бы голосование проходило уже в ближайшие дни, за действующего главу государства проголосовало бы абсолютное большинство избирателей. Согласно данным ВЦИОМ, за Владимира Путина готовы отдать свои голоса 79% электорально активных граждан (+ 4 п. п. за неделю). Электоральный рейтинг кандидатов от партий парламента выглядит так: 4% — у кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова (-1 п. п. за неделю), 4% — у Николая Харитонова от Коммунистической партии Российской Федерации и 2% — у Леонида Слуцкого, у кандидата от ЛДПР (-2 п. п. за неделю).
Аналогичное исследование было проведено Фондом общественного мнения (ФОМ). 79% респондентов смогли ответить, что президентские выборы пройдут в марте этого года. О предстоящем голосовании не знают 4% опрошенных, а 17% заявили, что затрудняются с ответом. Согласно опросу ФОМ, 83% россиян собираются на выборы, из них совершенно точно будут голосовать 57%. Тринадцать процентов респондентов ответили, что не пойдут на выборы.