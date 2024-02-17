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В Тюмень приедет исполнитель песни, которая стала известным мемом

В Тюмень приедет исполнитель песни, которая стала известным мемом

17 февраля 2024, 08:04
Фото: ВК Игорь Николаев
В Тюмени с концертом выступит известный российский певец, исполнитель хита «Выпьем за любовь» Игорь Николаев. С концертной программой «Лучшие и новые песни #Выпьемзалюбовь» артист приедет в областную столицу 9 апреля.

Выступление пройдет ДК «Нефтяник». Стоимость билетов составляет от 2 тысяч 200 рублей до 5 тысяч рублей. В настоящее время большая часть мест уже раскуплена — в правой и левой ложах свободных почти мест нет. Также выкуплена центральная часть зала.

Отметим, что концерт Игоря Николаева в Тюмени должен был состояться 5 ноября 2023 года. Однако мероприятие сорвалось из-за проблем со здоровьем у артиста — в сентябре прошлого года Игорь Николаев перенес операцию на сердце, аортокоронарное шунтирование.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень с концертной программой в конце апреля приедет группа «Звери». Выступит популярных в «нулевых» годах рок-поп-исполнителей запланировано на 30 апреля.

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