В Тюмень приедет исполнитель песни, которая стала известным мемом

Выступление пройдет ДК «Нефтяник». Стоимость билетов составляет от 2 тысяч 200 рублей до 5 тысяч рублей. В настоящее время большая часть мест уже раскуплена — в правой и левой ложах свободных почти мест нет. Также выкуплена центральная часть зала.