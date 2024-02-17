В Тюмень приедет исполнитель песни, которая стала известным мемом

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Выступление пройдет ДК «Нефтяник». Стоимость билетов составляет от 2 тысяч 200 рублей до 5 тысяч рублей. В настоящее время большая часть мест уже раскуплена — в правой и левой ложах свободных почти мест нет. Также выкуплена центральная часть зала.
Отметим, что концерт Игоря Николаева в Тюмени должен был состояться 5 ноября 2023 года. Однако мероприятие сорвалось из-за проблем со здоровьем у артиста — в сентябре прошлого года Игорь Николаев перенес операцию на сердце, аортокоронарное шунтирование.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень с концертной программой в конце апреля приедет группа «Звери». Выступит популярных в «нулевых» годах рок-поп-исполнителей запланировано на 30 апреля.