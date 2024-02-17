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Published Сегодня, 06:19

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Updated Сегодня, 06:22

Тюменцам в феврале начнут выдавать автономера с кодом 172

Тюменским водителям будут выдавать номера с новым кодом региона

17 февраля 2024, 06:19
Фото: 1MI

Тюменцам в феврале начнут выдавать автономера с кодом 172

Госавтоинспекция Тюменской области на следующей неделе начнет выдавать автовладельцам госномера с новым кодом 172.

Как рассказала «Нашему Городу» начальник отделения пропаганды областного УГИБДД Анжела Борисова, ориентировочно госномеров на автомобили с кодом 72 хватит до вторника-среды, 20–21 февраля. После этого начнется выдача номеров с обновленным кодом, обозначающий регион России.

Между тем, по тюменским публикам уже расходится фото внедорожника с кодом 172. Как выяснилось, владелец Toyota стал обладателем первого «пробного» госномера с новым кодом.

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Отметим, согласно регистрационным правилам, когда в регионе исчерпаны номера с двухзначными кодами, к ним может быть присоединена еще одна цифра, но кроме 0.

Ранее такими цифрами могли быть только 1 и 7, потому как другие не подходили по ширине. В 2020 году это ограничение было отменено.

Впервые в России третья цифра в коде региона появилась на госномерах в 2005 году — тогда в Москве закончились серии 99 и 97 (первой была серия 77). Позже третья цифра появилась на номерах авто Санкт-Петербурга.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе сотрудникам ГИБДД Тюменской области получили 24 новых автомобиля марки HAVAL (Китай). Новые авто поступили в парк Госавтоинспекции в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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