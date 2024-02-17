Морозы отступили: тюменских школьников отправили на занятия

Тюменских школьников отправили на занятия

Тюменские школьники, учащиеся во вторую смену, пойдут в школу. Занятия в общеобразовательных учреждениях города по климатическим условиям не отменяются. В настоящее время в областной столице столбики термометров показывают -17.