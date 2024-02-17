Морозы отступили: тюменских школьников отправили на занятия

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Занятия первой смены для учащихся 1-9 классов в субботу, 17 февраля, были отменены из-за мороза. Утром в Тюмени столбики термометров показывали -28.
Отметим, морозная погода, по прогнозам метеорологов продержится в областной столице до 19 февраля, после чего начнется потепление.
Уже в понедельник, 19 февраля, днем температура воздуха составит -12…-13, в ночные часы ожидается до -21. К концу следующей неделе, 25 февраля, в Тюмени потеплеет до -3. В понедельник, 26 февраля, термометры покажут 0…-2, ожидается снегопад.