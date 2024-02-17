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Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

В Тюмени выступит группа «Звери»

Группа «Звери» даст в Тюмени юбилейный концерт

17 февраля 2024, 05:25
Фото: ВК ЗВЕРИ

В Тюмени выступит группа «Звери»

В Тюмени с юбилейным концертом «20 лет. Для тебя» выступит популярная в «нулевых» годах российская рок-поп-группа «Звери», полюбившаяся слушателю хитами «Дожди-пистолеты», «Районы-кварталы», «Для тебя», «Все, что тебя касается», «До скорой встречи», «Говори» и другими.

Выступление состоится 30 апреля во Дворце спорта.

«За два десятилетия „Звери“ закрепились на сцене как группа, объединяющая поколения. Отправной точкой этого легендарного путешествия считается дебютный клип на озаглавившую тур песню „Для тебя“. Первые её слушатели за это время успели вырастить детей и теперь приходят на стадионы вместе с ними», — указано в афише.
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Продажа билетов на юбилейный концерт уже открыта — стоимость составляет от 2 тысяч до 8 тысяч рублей. Большая часть мест пока свободна.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень в апреле посетят шоумен Андрей Малахов и актриса Екатерина Варнава. Они будут ведущими конкурса «Народная премия».

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