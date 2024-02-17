Группа «Звери» даст в Тюмени юбилейный концерт

В Тюмени выступит группа «Звери»

В Тюмени с юбилейным концертом «20 лет. Для тебя» выступит популярная в «нулевых» годах российская рок-поп-группа «Звери», полюбившаяся слушателю хитами «Дожди-пистолеты», «Районы-кварталы», «Для тебя», «Все, что тебя касается», «До скорой встречи», «Говори» и другими.