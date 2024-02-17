Два отдаленных села в Тюменской области получат скоростной интернет и связь 4G

Posted 17 февраля, 13:57
Published 17 февраля, 13:57
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
Населенные пункты стали финалистами голосования, который летом 2023 года проводило Министерство цифрового развития РФ рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0».
«Территории, которые первыми обеспечат высокоскоростным интернетом, выбирали сами жители района», — отметил глава МО Вячеслав Елизаров.
Но это не единственное изменение в жизни селян. В селе Першино за счёт регионального бюджета продолжается строительство школы. В ней появятся комфортные и современные кабинеты для 60 учеников, спортивный зал, медицинский блок, актовый зал, столовая, административные помещения. Строители уже выполнили работы по устройству цокольного этажа. Сейчас прокладываются наружные инженерные сети.
Напомним, в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» до 2030 года качественный интернет будет проведен во все малые села и деревни Тюменской области, а это около 600 населенных пунктов. За три года реализации нацпроекта в регионе мобильной связью стандарта 4G обеспечены уже 79 сел и деревень. В 2023 году базовые станции стандарта 4G построены в 60 населенных пунктах Тюменской области.