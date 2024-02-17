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Posted 17 февраля, 13:57

Published 17 февраля, 13:57

Modified Сегодня, 19:26

Updated Сегодня, 19:26

Два отдаленных села в Тюменской области получат скоростной интернет и связь 4G

Два отдаленных села в Тюменской области получат скоростной интернет и связь 4G

17 февраля 2024, 13:57
Фото: 1MI
В этом году в отдаленных сёлах Уватского района Осинник и Уки появится мобильная связь стандарта 4G и высокоскоростной интернет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

Населенные пункты стали финалистами голосования, который летом 2023 года проводило Министерство цифрового развития РФ рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0».

«Территории, которые первыми обеспечат высокоскоростным интернетом, выбирали сами жители района», — отметил глава МО Вячеслав Елизаров.

Но это не единственное изменение в жизни селян. В селе Першино за счёт регионального бюджета продолжается строительство школы. В ней появятся комфортные и современные кабинеты для 60 учеников, спортивный зал, медицинский блок, актовый зал, столовая, административные помещения. Строители уже выполнили работы по устройству цокольного этажа. Сейчас прокладываются наружные инженерные сети.

Напомним, в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» до 2030 года качественный интернет будет проведен во все малые села и деревни Тюменской области, а это около 600 населенных пунктов. За три года реализации нацпроекта в регионе мобильной связью стандарта 4G обеспечены уже 79 сел и деревень. В 2023 году базовые станции стандарта 4G построены в 60 населенных пунктах Тюменской области.

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