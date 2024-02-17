Два отдаленных села в Тюменской области получат скоростной интернет и связь 4G

Напомним, в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» до 2030 года качественный интернет будет проведен во все малые села и деревни Тюменской области, а это около 600 населенных пунктов. За три года реализации нацпроекта в регионе мобильной связью стандарта 4G обеспечены уже 79 сел и деревень. В 2023 году базовые станции стандарта 4G построены в 60 населенных пунктах Тюменской области.