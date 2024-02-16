nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Жители Тюмени не готовы простить родителей подростков, избивавших сверстников

Жители Тюмени не готовы простить родителей мигрантов, избивавших школьников. Видео

16 февраля 2024, 10:27
Фото: 1MI

Жители Тюмени не готовы простить родителей подростков, избивавших сверстников

Жители Тюмени не верят в раскаяние родственников подростков, которые жестоко избили школьников на камеру. В социальных сетях горожане считают, что извинения, которые преподнесли мужчины, шли не от сердца.

Тюменцы заявляют, что не готовы простить такую бесчеловечность.

«Чувствуешь вину? Осознаешь? Видишь, что нужно принести извинения, а дальше будет видно — ну и скажи это искренне, по-честному, а тут… Написали текст, порекомендовали это прочесть, дабы все устаканилось, и пойдет… Хоть кто-то из сторон поверил в искренность покаяния/извинений?» — высказался Григорий Матушкин в паблике «Типичная Тюмень»

Другие жители посчитали, что за воспитание подростков ответственность несут только их родители.

«Если нет ответа с детей, тогда родители должны нести наказание! А то они извиняются, на какой период времени хватит?», — спросила Яна Гаркуша.
«То, что покаялись молодцы, а лучше выплатить компенсацию на лечение и моральный вред, а потом своих чад, как следует воспитать (прим.ред)», — отметил тюменец Richard Surovyy.
Видео: URА.RU

Напомним, что 11 февраля по Сети распространились жуткие кадры, на которых заметно, как тюменские подростки жестоко избивают беззащитных школьников и снимают происходящее на камеру. Многие юзеры посчитали, что среди нападавших есть дети мигрантов, которых прозвали в интернете «бандой азербайджанцев». Сама диаспора отрицает причастность этих детей к нации, заявляя, что компания интернациональная и с нарушителями проведен диалог.

Читайте также:
В Тюменской области школьники на глазах у учителей избили восьмиклассника. ВидеоТюменца отправили в колонию за избиение соседа, который пытался изнасиловать его женуМолодежные банды Тюмени избивают прохожих на камеру ради забавы. ВИДЕО
#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Школьники#Мигранты#Подростки#Драка#Новости тюмени#Закон#Наказание#Социальные сети#Ответственность#Родители#Лечение#Нарушители#Избиение#Вина#Моральный вред#Алина Петрова
Подпишитесь
«Случай вопиющий»: в Тюмени обманутые мигранты обратились к православному священнику
Сегодня, 07:25
«Вы мыслите, как потребители!»: тюменская официантка поделилась откровениями
Сегодня, 09:19
Сможете узнать советского киногероя с первого взгляда? Справятся с тестом только 5%
Сегодня, 07:34
Тюменцам обещают лютые морозы в выходные
Сегодня, 08:51
«Меркантильные — лесом»: тюменцы рассказали, сколько готовы тратить на женщину
Сегодня, 09:17
Тюменцы узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова
Сегодня, 06:22