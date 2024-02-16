Жители Тюмени не готовы простить родителей мигрантов, избивавших школьников. Видео

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Тюменцы заявляют, что не готовы простить такую бесчеловечность.
«Чувствуешь вину? Осознаешь? Видишь, что нужно принести извинения, а дальше будет видно — ну и скажи это искренне, по-честному, а тут… Написали текст, порекомендовали это прочесть, дабы все устаканилось, и пойдет… Хоть кто-то из сторон поверил в искренность покаяния/извинений?» — высказался Григорий Матушкин в паблике «Типичная Тюмень»
Другие жители посчитали, что за воспитание подростков ответственность несут только их родители.
«Если нет ответа с детей, тогда родители должны нести наказание! А то они извиняются, на какой период времени хватит?», — спросила Яна Гаркуша.
«То, что покаялись молодцы, а лучше выплатить компенсацию на лечение и моральный вред, а потом своих чад, как следует воспитать (прим.ред)», — отметил тюменец Richard Surovyy.
Напомним, что 11 февраля по Сети распространились жуткие кадры, на которых заметно, как тюменские подростки жестоко избивают беззащитных школьников и снимают происходящее на камеру. Многие юзеры посчитали, что среди нападавших есть дети мигрантов, которых прозвали в интернете «бандой азербайджанцев». Сама диаспора отрицает причастность этих детей к нации, заявляя, что компания интернациональная и с нарушителями проведен диалог.