Жители Тюмени не готовы простить родителей мигрантов, избивавших школьников. Видео

Напомним, что 11 февраля по Сети распространились жуткие кадры, на которых заметно, как тюменские подростки жестоко избивают беззащитных школьников и снимают происходящее на камеру. Многие юзеры посчитали, что среди нападавших есть дети мигрантов, которых прозвали в интернете «бандой азербайджанцев». Сама диаспора отрицает причастность этих детей к нации, заявляя, что компания интернациональная и с нарушителями проведен диалог.