В Тюмени родственники опровергают поступок пенсионера, выбросившего на улицу собаку

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Инцидент вызвал волну возмущения. Местные жители были намерены заявить о произошедшем в полицию.
Как заявили родные тюменца KP.RU, собака не принадлежит пенсионеру. По их словам, он нашел питомца на улице, покормил и надеялся, что за ним придут хозяева.
«Он оставил ее не на морозе, в тот день температура была нормальная. Ему 75 лет, о существовании чатов и пристроя собак в интернете он знать не знает», — отметили родственники.
Напомним, что настоящее время удалось пристроить животное в новую семью, малышку назвали Гердой.