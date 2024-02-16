В Тюмени родственники опровергают поступок пенсионера, выбросившего на улицу собаку

В Тюмени родственники пенсионера, попавшего на камеры видеонаблюдения с брошенной собакой, опровергают его действия. Ранее в социальных сетях распространился ролик на котором видно, как пожилой мужчина выходит из подъезда с собакой на поводке, а после бросает животное на улице.