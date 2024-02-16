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В Тюмени родственники опровергают поступок пенсионера, выбросившего на улицу собаку

В Тюмени родственники опровергают поступок пенсионера, выбросившего на улицу собаку

16 февраля 2024, 13:34
Фото: 1MI
В Тюмени родственники пенсионера, попавшего на камеры видеонаблюдения с брошенной собакой, опровергают его действия. Ранее в социальных сетях распространился ролик на котором видно, как пожилой мужчина выходит из подъезда с собакой на поводке, а после бросает животное на улице.

Инцидент вызвал волну возмущения. Местные жители были намерены заявить о произошедшем в полицию.

Как заявили родные тюменца KP.RU, собака не принадлежит пенсионеру. По их словам, он нашел питомца на улице, покормил и надеялся, что за ним придут хозяева.

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«Он оставил ее не на морозе, в тот день температура была нормальная. Ему 75 лет, о существовании чатов и пристроя собак в интернете он знать не знает», — отметили родственники.

Напомним, что настоящее время удалось пристроить животное в новую семью, малышку назвали Гердой.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Собака#Видеонаблюдение#Хозяева#Родственники#Животное#Пенсионер#Алина Петрова
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