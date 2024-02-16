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Posted 16 февраля, 11:56

Published 16 февраля, 11:56

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

В поисках пропавших на СВО тюменским общественникам помогут коллеги из Краснодона

В поисках пропавших на СВО тюменским общественникам помогут коллеги из Краснодона

16 февраля 2024, 11:56
Фото: 1MI
Ветеранские общественные организации Тюменской области, города Краснодона и Краснодонского района встретились, чтобы обсудить совместную работу по поиску пропавших в зоне СВО.

В Тюмени с ноября прошлого года работает общественная приемная проекта «Никто не будет забыт». Родственники военнослужащих, от которых нет известий длительное время, могут подать сюда свою заявку.

В Краснодон тюменские общественники приехали наладить с местными властями и волонтерскими организациями наладить взаимодействие, что позволит эффективно собирать информацию о пропавших бойцах.

Напомним, общественная приемная по поиску пропавших без вести на СВО в Тюмени расположена по адресу улица Текстильная, 1. Она работает по вторникам и четвергам с 11:00 до 16:00. Телефон: +7 (905) 822-80-50, Ольга Милованова.

Проектом «Никто не будет забыт» занимается Тюменское областное отделение общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества на спецгрант главы региона.

Кроме поиска пропавших организация оказывает содействие семьям участников СВО по целому ряду социальных вопросов.

Стоит отметить, что в Тюменской области широко действует система мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме федеральных льгот для них действуют и региональные, как дополнительные гарантии для жителей нашей области.

Александр Моор расширил меры поддержки для участников СВО
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