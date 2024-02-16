Тюменскую трассу перекрыли из-за ДТП с большегрузами

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
В ГИБДД Свердловской области сообщили, что в ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники МЧС, они занимаются устранением последствий аварии.
На данный момент движение по трассе перекрыто. Для автомобилистов организовали объезд участка на 34 километре трассы Екатеринбург — Тюмень через разворот.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская прокуратура начала проверку по двум авариям с автобусами. ДТП произошли вечером 14 февраля в Тобольске и Викуловском районе. Пострадали два человека: мужчина и 11-летняя девочка.