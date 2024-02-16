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Updated Сегодня, 06:48

В Тюменской области федеральную трассу перекрыли из-за ДТП с большегрузами

Тюменскую трассу перекрыли из-за ДТП с большегрузами

16 февраля 2024, 06:46
Фото: 1MI

В Тюменской области федеральную трассу перекрыли из-за ДТП с большегрузами

Серьезная авария произошла на 31 километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. Там столкнулись два грузовых автомобиля — «Ман» и «Вольво».
Сюжет
ДТП

В ГИБДД Свердловской области сообщили, что в ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники МЧС, они занимаются устранением последствий аварии.

Фото: ГИБДД Свердловская область

На данный момент движение по трассе перекрыто. Для автомобилистов организовали объезд участка на 34 километре трассы Екатеринбург — Тюмень через разворот.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская прокуратура начала проверку по двум авариям с автобусами. ДТП произошли вечером 14 февраля в Тобольске и Викуловском районе. Пострадали два человека: мужчина и 11-летняя девочка.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Новости тюмени#Аварии#Ограничения#Ограничение движения#Любовь Селезнева
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