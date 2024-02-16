Тюменские школьники посмотрели документальный фильм про СВО

Сегодня в Тюменской области уделяется большое внимание вопросам культурного и исторического просвещения, а также патриотическому воспитанию детей и молодежи. В регионе работают три профильных центра, которые финансируются из областного бюджета. Кроме того, на региональную поддержку могут рассчитывать общественные организации и НКО, которые реализуют проекты патриотической направленности. Так, в году был проведен специальный конкурс на грант губернатора. По его итогам 19 лучших проектов получили финансовую помощь на свыше 7 млн рублей.