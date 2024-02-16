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Posted 16 февраля, 05:23

Published 16 февраля, 05:23

Modified Сегодня, 18:21

Updated Сегодня, 18:21

Тюменские школьники посмотрели документальный фильм про СВО

Тюменские школьники посмотрели документальный фильм про СВО

16 февраля 2024, 05:23
Фото: 1MI
В тюменском лицее №34 прошла презентация документального фильма «Важная миссия — сохранить память». В основе киноленты — видеозаписи бойцов батальона «Ермак», сообщает Информационный центр регионального правительства.
Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм

Фильм, созданный журналистами издания «Тюменская область сегодня», посмотрели ученики 7, 8 и 10 классов — участники действующего в лицее поискового отряда «Память сердца».

«Это фильм о том, что происходит, когда на той или иной территории появляются наши люди. Русскому человеку свойственны такие черты, как обостренное чувство справедливости, стремление помогать ближним, наводить порядок», — отметил главред издания Сергей Шестаков.

Один из героев фильма, военнослужащий батальона «Ермак» с позывным «Ронин», поделился, что выступая перед ребятами, почувствовал тепло и поддержку зрительного зала.

Сегодня в Тюменской области уделяется большое внимание вопросам культурного и исторического просвещения, а также патриотическому воспитанию детей и молодежи. В регионе работают три профильных центра, которые финансируются из областного бюджета. Кроме того, на региональную поддержку могут рассчитывать общественные организации и НКО, которые реализуют проекты патриотической направленности. Так, в году был проведен специальный конкурс на грант губернатора. По его итогам 19 лучших проектов получили финансовую помощь на свыше 7 млн рублей.

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